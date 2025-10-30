Городовой / Город / В Петербурге пасынков и падчериц зачтут для статуса многодетной семьи: кого это выручит
В Петербурге пасынков и падчериц зачтут для статуса многодетной семьи: кого это выручит

Опубликовано: 30 октября 2025 15:30
Ещё 156 семей в Санкт-Петербурге получат статус многодетных.

Законопроект, который расширяет определение многодетной семьи в Санкт-Петербурге, получил одобрение городского парламента на третьем чтении.

В соответствии с новым порядком, к многодетным теперь будут относиться и те семьи, в которых есть пасынки и падчерицы. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок.

После вступления изменений в силу статус многодетных получат дополнительно 156 семей, в которых воспитывается 475 детей, не являющихся кровными родственниками одного из родителей.

Для этих семей предусмотрены все государственные меры поддержки, ранее доступные только традиционным многодетным. Таким образом, помощь станет доступна большему числу петербуржцев.

Законопроект направлен на подпись главе города Александру Беглову. После этого новые нормы могут быть официально введены в действие.

Ожидается, что расширение перечня получателей поддержки улучшит положение многих семей в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Город
