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Мечтал переехать, любил и ненавидел: как Чехов относился в Петербургу

2 января 2025 17:02
Мечтал переехать, любил и ненавидел: как Чехов относился в Петербургу
Мечтал переехать, любил и ненавидел: как Чехов относился в Петербургу
Legion-media

Город имел особое влияние на писателя.

Антон Павлович Чехов, известный своими глубокими пьесами и рассказами, ассоциируется прежде всего с Москвой. Однако с 1883 по 1896 годы он неоднократно бывал в Санкт-Петербурге. Именно этот город во многом стал трамплином для его литературной карьеры, а петербургская театральная сцена сыграла значительную роль в судьбе драматурга.

Как Петербург повлиял на Чехова?

В Петербурге Чехов начал сотрудничать с ведущими изданиями того времени. Сначала он публиковался в юмористическом журнале «Осколки» под руководством Николая Лейкина. Позже его рассказы стали появляться в «Петербургской газете» Сергея Худекова. Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество с Алексеем Сувориным — влиятельным книгоиздателем, благодаря которому Чехов завоевал признание в литературных кругах.

Сам писатель задумывался о переезде в Петербург, считая его более подходящим для своей карьеры. Однако провал постановки пьесы «Чайка» в Александринском театре в 1896 году сильно ударил по его планам и уверенности.

Театры Петербурга и Чехов

  • Александринский театр
    На сцене этого театра в 1889 году состоялся дебют Чехова-драматурга с пьесой «Иванов». Здесь же позже были поставлены «Предложение», «Медведь» и, конечно, «Чайка». Провал последней постановки стал одной из причин, по которой Чехов окончательно отказался от идеи жить в Петербурге.

  • Театр им. Ленсовета
    Сегодня здесь не только идут спектакли по пьесам Чехова, но и существует моноспектакль «Театр мне, что ли, к чёрту послать?», основанный на переписке Чехова с его женой Ольгой Книппер. Эта постановка раскрывает личные переживания писателя, в том числе его противоречивые чувства к Петербургу.

Петербург глазами Чехова

Антон Павлович воспринимал Петербург двояко. Он называл его «трясиной», но в то же время писал, что «жил здесь, как у Христа за пазухой». Этот город был для него местом вдохновения, признания и творческого роста. Хотя он так и не стал «петербургским писателем», сам город навсегда остался в его сердце.

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Автор:
Игорь Мустафин
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