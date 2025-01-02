Мечтал переехать, любил и ненавидел: как Чехов относился в Петербургу

Антон Павлович Чехов, известный своими глубокими пьесами и рассказами, ассоциируется прежде всего с Москвой. Однако с 1883 по 1896 годы он неоднократно бывал в Санкт-Петербурге. Именно этот город во многом стал трамплином для его литературной карьеры, а петербургская театральная сцена сыграла значительную роль в судьбе драматурга.

Как Петербург повлиял на Чехова?

В Петербурге Чехов начал сотрудничать с ведущими изданиями того времени. Сначала он публиковался в юмористическом журнале «Осколки» под руководством Николая Лейкина. Позже его рассказы стали появляться в «Петербургской газете» Сергея Худекова. Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество с Алексеем Сувориным — влиятельным книгоиздателем, благодаря которому Чехов завоевал признание в литературных кругах.

Сам писатель задумывался о переезде в Петербург, считая его более подходящим для своей карьеры. Однако провал постановки пьесы «Чайка» в Александринском театре в 1896 году сильно ударил по его планам и уверенности.

Театры Петербурга и Чехов

Александринский театр

На сцене этого театра в 1889 году состоялся дебют Чехова-драматурга с пьесой «Иванов». Здесь же позже были поставлены «Предложение», «Медведь» и, конечно, «Чайка». Провал последней постановки стал одной из причин, по которой Чехов окончательно отказался от идеи жить в Петербурге.

Театр им. Ленсовета

Сегодня здесь не только идут спектакли по пьесам Чехова, но и существует моноспектакль «Театр мне, что ли, к чёрту послать?», основанный на переписке Чехова с его женой Ольгой Книппер. Эта постановка раскрывает личные переживания писателя, в том числе его противоречивые чувства к Петербургу.

Петербург глазами Чехова

Антон Павлович воспринимал Петербург двояко. Он называл его «трясиной», но в то же время писал, что «жил здесь, как у Христа за пазухой». Этот город был для него местом вдохновения, признания и творческого роста. Хотя он так и не стал «петербургским писателем», сам город навсегда остался в его сердце.