Дождались: история открытия ЗАГСа в Мурино — почему жителям так долго приходилось ездить в Токсово

Радостная новость для жителей Мурино. В их городе открылся ЗАГС. Там можно зарегистрировать рождение ребенка и даже установить отцовство. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти.
Регистрация рождения ребенка: широкий спектр услуг
В кабинете ЗАГС можно зарегистрировать рождение ребенка, находясь в любой жизненной ситуации:
- Когда родители ребенка состоят в браке
- Регистрация рождения с установлением отцовства (родители ребенка не состоят в официальном браке)
- Возможность сразу зарегистрировать брак, рождение ребенка и установить одновременно отцовство.
Повторные свидетельства и справки: доступность государственных услуг
Также граждане смогут получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Кабинет ЗАГС расположен на 3 этаже ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» по адресу: г.Мурино,Ручьевский пр-т, д.12. ЗАГС находится в поликлинике.
До этого ЗАГСов в Мурино не было и жителям приходилось ездить до Токсово, где расположено ближайшее отделение.
Долгожданное событие
В конце прошлого года открытие ЗАГСа обещали после ввода в эксплуатацию нового медицинского учреждения. Сейчас поликлинику открыли и теперь там стали доступны услуги регистрации.