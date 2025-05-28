Дождались: история открытия ЗАГСа в Мурино — почему жителям так долго приходилось ездить в Токсово

Где находится отдел регистрации и как он работает?

Радостная новость для жителей Мурино. В их городе открылся ЗАГС. Там можно зарегистрировать рождение ребенка и даже установить отцовство. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Ленобласти.

Регистрация рождения ребенка: широкий спектр услуг

В кабинете ЗАГС можно зарегистрировать рождение ребенка, находясь в любой жизненной ситуации:

Когда родители ребенка состоят в браке

Регистрация рождения с установлением отцовства (родители ребенка не состоят в официальном браке)

Возможность сразу зарегистрировать брак, рождение ребенка и установить одновременно отцовство.

Повторные свидетельства и справки: доступность государственных услуг

Также граждане смогут получить повторные свидетельства и справки о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кабинет ЗАГС расположен на 3 этаже ГБУЗ ЛО «Токсовская КМБ» по адресу: г.Мурино,Ручьевский пр-т, д.12. ЗАГС находится в поликлинике.

До этого ЗАГСов в Мурино не было и жителям приходилось ездить до Токсово, где расположено ближайшее отделение.

Долгожданное событие

В конце прошлого года открытие ЗАГСа обещали после ввода в эксплуатацию нового медицинского учреждения. Сейчас поликлинику открыли и теперь там стали доступны услуги регистрации.