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Метеозависимые, расслабляемся на счет три: врач объяснил, почему магнитные бури безвредны для человека

17 сентября 2024 10:40
Метеозависимые, расслабляемся на счет три: врач объяснил, почему магнитные бури безвредны для человека
Метеозависимые, расслабляемся на счет три: врач объяснил, почему магнитные бури безвредны для человека
Фото Городовой.ру

Излучение оказалось не таким уж губительным для самочувствия.

Известие о мощном геомагнитном шторме, который обрушится на Северную столицу в начале текущей недели, взволновало многих горожан. Метеозависимые заранее собрались отлеживаться, пережидая неблагоприятный период.

Однако выяснилось, что магнитные бури не так страшны для самочувствия, какими их малюют. Врач общей практики Алексей Хухрев в беседе с порталом «Городовой» заверил, что тут имеет место эффект самовнушения. Люди настолько боятся воздействия излучения, что на фоне стресса и правда чувствуют себя хуже в дни бурь.

«Усилиями Вильфанда магнитные бури у нас в последнее время не прекращаются. Но пока никакой математической модели того, как люди себя чувствуют в такие периоды, нет. Да и модель самой магнитной бури пока составить сложно.

Пока мы не знали о таком явлении, большинство себя прекрасно чувствовали что с бурей, что без. А сейчас нам как понакрутят мозги, так старушки и начинают за сердце хвататься. У кого давление, у кого стенокардия обострится, у кого бессонница. Тут, как говорится, кто верит — тому и будет».

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Автор:
Ольга Хромова
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