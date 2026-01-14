Метки для пушистых: Госдума поддержала революционный закон

Депутаты профильного комитета в нижней палате парламента выразили поддержку законодательной инициативе, предусматривающей обязательную регистрацию домашних животных. Законопроект рекомендован к рассмотрению в первом чтении, что стало ключевым событием для владельцев питомцев.
Согласно документу, обязательная регистрация коснётся отдельных видов домашних животных, точный перечень которых определит правительство. Для фиксации данных о питомцах предусмотрят несколько способов: это могут быть ошейники, специальные бирки или микрочипы.
Отмечается, что процесс регистрации планируется сделать бесплатным для всех граждан.
