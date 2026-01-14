Городовой / Город / Метки для пушистых: Госдума поддержала революционный закон
Метки для пушистых: Госдума поддержала революционный закон

Опубликовано: 14 января 2026 10:46
 Проверено редакцией
Городовой ру

В России регистрация домашних животных станет бесплатной для всех владельцев.

Депутаты профильного комитета в нижней палате парламента выразили поддержку законодательной инициативе, предусматривающей обязательную регистрацию домашних животных. Законопроект рекомендован к рассмотрению в первом чтении, что стало ключевым событием для владельцев питомцев.

Согласно документу, обязательная регистрация коснётся отдельных видов домашних животных, точный перечень которых определит правительство. Для фиксации данных о питомцах предусмотрят несколько способов: это могут быть ошейники, специальные бирки или микрочипы.

Отмечается, что процесс регистрации планируется сделать бесплатным для всех граждан.

Юлия Аликова
