Метро до Пулково: Беглов убеждает Москву профинансировать «красную» линию
Метро до Пулково: Беглов убеждает Москву профинансировать «красную» линию

Опубликовано: 3 апреля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Финансирование строительства метро на ближайшие три года из бюджета Петербурга превысило 200 млрд рублей. 

Губернатор Александр Беглов заявил, что продление "красной" линии петербургского метро до аэропорта Пулково и "Экспофорума" отвечает общероссийским интересам.

Основные аргументы

Смольный ведет переговоры с федеральным центром о совместном финансировании проекта. По словам Беглова, это нужно не только городу: в Пушкинском районе действуют или создаются объекты федерального значения — аэропорт Пулково, "Экспофорум", музеи Царского Села, две технологические долины ИТМО, СПбГУ и "Корабелки".

Планы реализации

Строительство начнется сразу после выделения средств. Беглов ранее подчеркивал важность ветки из-за более 20 ежегодных международных форумов, развития Пушкина и расширения аэропорта.

Бюджетные данные

За три года Петербург вложит в метро свыше 200 млрд рублей, включая 51 млрд в 2026-м. Основные траты пойдут на "коричневую" линию от "Путиловской" до "Суворовской-1".

Автор:
Юлия Аликова
