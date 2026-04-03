Метро до Пулково: Беглов убеждает Москву профинансировать «красную» линию

Губернатор Александр Беглов заявил, что продление "красной" линии петербургского метро до аэропорта Пулково и "Экспофорума" отвечает общероссийским интересам.
Смольный ведет переговоры с федеральным центром о совместном финансировании проекта. По словам Беглова, это нужно не только городу: в Пушкинском районе действуют или создаются объекты федерального значения — аэропорт Пулково, "Экспофорум", музеи Царского Села, две технологические долины ИТМО, СПбГУ и "Корабелки".
Строительство начнется сразу после выделения средств. Беглов ранее подчеркивал важность ветки из-за более 20 ежегодных международных форумов, развития Пушкина и расширения аэропорта.
За три года Петербург вложит в метро свыше 200 млрд рублей, включая 51 млрд в 2026-м. Основные траты пойдут на "коричневую" линию от "Путиловской" до "Суворовской-1".