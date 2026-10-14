Метро до «Театральной»: на переделку документов потратят почти 38 миллионов рублей

Смольный нашел подрядчика для станции "Театральной".

История с многострадальной станцией метро «Театральная» получила очередное бумажное продолжение.

Смольный нашел подрядчика, который скорректирует проект планировки территории для участка оранжевой ветки от «Спасской» до Театральной площади.

За работу город готов заплатить почти 38 миллионов рублей, а растянется она до конца 2027 года, сообщает "ДП" со ссылкой на госзакупки.

Кто и за сколько перерисует проект

Конкурс от Комитета по строительству прошел тихо. Заявку подала только одна компания — АО «Институт "Трансэкопроект"». Это давний и хорошо знакомый городу проектировщик подземки.

Из-за отсутствия конкурентов конкурс признали несостоявшимся, но контракт предсказуемо отдали единственному участнику.

Цена вопроса — 37,8 млн рублей. За эти деньги специалисты должны заново размежевать и распланировать участок площадью около 13 гектаров в Адмиралтейском районе, сообщало издание.

Работа разбита на восемь этапов. Она включает в себя новые изыскания, эскизы, споры в кабинетах и согласования. Финальную точку поставят только в декабре 2027 года, когда проект утвердит правительство Петербурга.

Почему это так долго?

Сроки кажутся гигантскими для простой папки с документами. Но тут есть две причины: история и секретность.

Сердце города. Проектировщики работают в историческом центре. Здесь каждый метр земли окружен памятниками архитектуры, охранными зонами и плотной застройкой. Ошибиться нельзя: любое неверное движение грозит трещинами на соседних старинных зданиях. Гостайна. Данные о подземных объектах метрополитена защищены грифом «секретно». Поэтому к чертежам допускают только специалистов с лицензией ФСБ.

При этом обычным горожанам тоже дадут высказаться: наземную часть проекта обязаны вынести на общественные слушания.

В чем главная беда «Театральной»?

Строительство этого участка Лахтинско-Правобережной линии — один из самых известных петербургских долгостроев.

Парадокс станции в том, что под землей она практически готова. Вот только пассажиры видят «Театральную» лишь из окон вагонов — поезда проезжают ее без остановки.

Главная проблема — у станции нет выхода в город.

Городские власти годами не могли решить, где сделать вестибюль. Изначально планировали выход прямо у Мариинского театра, но против резко выступило руководство театра: побоялись за акустику и фундамент исторического здания.

В итоге от всех идей отказались и выбрали площадь Темирканова.

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