ВЧК, Симонов и метро: что произошло 20 декабря в истории Петербурга

Петербург, который многократно менял свое имя, сохранил в своей истории даты, связанные с судьбоносными событиями — от зарождения мощных организаций до появления знаковых архитектурных объектов.

20 декабря — день, отмеченный как рождением деловых гигантов, так и созданием структур, определивших ход политической истории страны.

1909: Рождение Торгового дома и архитектурный дебют

20 декабря 1909 года ознаменовалось открытием здания Торгового дома Гвардейского экономического общества.

Это сооружение, возводившееся с 1907 по 1909 год, стало результатом совместного труда нескольких архитекторов, включая Э. Ф. Вирриха и С. С. Кричинского.

Первая очередь строительства — Большой зал — была завершена в том же 1909 году. Спустя четыре года, в 1913 году, была сдана вторая очередь, Малый зал, по проекту военного инженера И. Л. Балбашевского.

Появление этого центра торговли и экономического влияния стало важной вехой в деловой жизни города того периода.

1917: Чрезвычайная комиссия и начало нового порядка

Двадцать декабря 1917 года — дата, которая навсегда вошла в историю России. По предложению Феликса Дзержинского, на заседании Совнаркома была образована ВЧК — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Комиссия была создана на основании доклада Дзержинского о задачах и правах ведомства.

“Постановление Совнаркома комиссия была образована”, — так лаконично фиксируется рождение структуры, которая должна была стать карающим мечом нового строя.

В первые месяцы, с декабря 1917 по март 1918 года, ВЧК располагалась в Петрограде на Гороховой улице, дом 2, где сегодня находится Государственный музей политической истории России.

1918: Образование

Год спустя, 20 декабря 1918 года, в Петрограде был открыт Институт внешкольного образования. Это учреждение многократно меняло свое имя — в 1924 году оно получило имя Н. К. Крупской, а в 1993 году трансформировалось в академию.

Сегодня это Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (СПбГУКИ).

1950: Смена имени

Политическая ангажированность проявилась и в 1950 году, когда исполком Ленгорсовета принял решение о переименовании Международного проспекта и его продолжения — Московского шоссе — в проспект имени И. В. Сталина.

Это произошло на следующий день после выборов, на которых “в состав ленинградского городского и областного советов были единогласно избраны И. В. Сталин и его сподвижники”.

С 1956 года проспект вернул свое более нейтральное название — Московский проспект.

2008: Подземная экспансия

Современная история города 20 декабря отмечена развитием транспортной инфраструктуры. В 2008 году произошло знаковое событие: в один день открыли сразу две станции Петербургского метрополитена — «Волковская» и «Звенигородская».

Станция «Волковская» стала частью Фрунзенско-Приморской линии. Ее название связано с множеством географических объектов, включая Волковский проспект и кладбище.

Архитектурный облик станции эволюционировал:

“Первоначально планировалось строительство односводчатой станции, но для удешевления и ускорения строительства проект был изменён на колонную, а затем на пилонную”.

Станция украшена мозаичными панно в технике флорентийской мозаики. Примечательно, что «Волковская» стала первой станцией, где “все информационные указатели и надписи продублированы на английском языке”.

Станция «Звенигородская» изначально вводилась в эксплуатацию без выхода на поверхность, используя переходной коридор со станцией «Пушкинская». Собственный вестибюль и наклонный ход были открыты только 26 декабря 2009 года.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.