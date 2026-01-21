Метро-мечта: где появятся самые неожиданные станции Петербурга к 2030-му

До 2030 года в Санкт-Петербурге появится десять новых станций метро — такие планы озвучил ТАСС Николай Линченко, занимающий пост вице-губернатора города.

Он заверил, что строительство идет как задумано, и никаких задержек или угроз срыва графика не ожидается. Главным изменением станет продление Красносельско-Калининской (коричневой) линии.

Сейчас по направлению от станций «Путиловская» и «Юго-Западная» работают четыре механизированных комплекса, которые соединят этот участок с будущей станцией «Каретная».

Активные работы ведутся и на зелёной линии, где туннелепроходческий щит «Надежда» почти завершил свой маршрут к станциям «Каменка» и «Богатырская» — осталось пройти лишь пятую часть пути.

Вице-губернатор подчеркнул, что выполнение программ развития транспортной инфраструктуры находится под контролем.

Жителям города в ближайшие годы предстоит увидеть запуск сразу нескольких объектов. Так, к 2028 году планируется открыть станцию «Театральная», которая уже построена, но пока не работает.

В тот же срок должны начать работу второй выход с «Лиговского проспекта», а также станция «Кудрово» в Ленинградской области.

Перечень станций, которые планируется сдать до 2030 года:

«Гавань»

«Морской фасад»

«Броневая»

«Заставская»

«Боровая»

«Каретная»

«Шуваловский проспект»

«Каменка»

«Богатырская»

Недавно начались подготовительные работы для строительства первого вестибюля станции «Театральная», которые завершат к концу апреля.

Линченко добавил, что уже построенные объекты будут вводиться по мере завершения всех необходимых процедур.

