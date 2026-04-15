Метро «Театральная» готовит правки: вестибюли на старых местах до 2027-го

Опубликовано: 15 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Метро «Театральная» готовит правки: вестибюли на старых местах до 2027-го
Метро «Театральная» готовит правки: вестибюли на старых местах до 2027-го
Планируются два вестибюля: один — на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте, второй — на месте АЗС в Театральном сквере.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга планирует внести правки в проект планировки территории (ППТ) для установки вестибюлей на строящейся станции метро «Театральная».

Документ устанавливает крайний срок доработки материалов — 6 октября 2027 года. Основные задачи корректировки: уточнить параметры капитальных объектов и список формируемых участков, а также устранить технические неточности в проекте.

Концепция расположения выходов со станции остаётся прежней. По текущим планам, будет два вестибюля: один на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте, другой — на территории АЗС в Театральном сквере.

Ранее вице-губернатор Николай Линченко отмечал, что станция «Театральная» примет пассажиров к 2030 году.

Юлия Аликова
