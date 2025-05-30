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Миллион рублей и хитрость: как петербургская пенсионерка обвела мошенников вокруг пальца

Опубликовано: 30 мая 2025 18:02
Пенсионерка
Миллион рублей и хитрость: как петербургская пенсионерка обвела мошенников вокруг пальца
Городовой ру

Жительница Северной столицы проявила смекалку и не дала себя в обиду.

В Санкт-Петербурге 67-летняя женщина показала настоящий мастер-класс, как нужно поступать с мошенниками. Пенсионерка не только не поддалась на их уловки, но и помогла поймать двух наглых «спецагентов», которые пришли за ее миллионом. Рассказываем историю о том, как ум и холодная голова победили жадность и наглость.

Мошенники на Муринской или «спецоперация по спасению миллиона»

Двое молодых парней решили сыграть роль «героев», которые якобы пришли защитить пенсионерку от коварных кибермошенников. Сказали, что ее миллион рублей под угрозой, и предложили срочно «задекларировать» деньги, чтобы спасти их от злодеев. Звучит как сюжет из сериала, правда?

Но наша героиня не растерялась. Вместо того чтобы сдаваться на милость «спецслужб», она включила режим «Шерлок Холмс» и позвонила в полицию. Ну а полиция, как настоящие супергерои, подготовила муляж денег и устроила встречу с мошенниками, сообщает телеграм-канал Вестник Киберполиции России.

«Деньги? А где они?» — и ловушка сработала!

Когда мошенники попытались получить «миллион», вместо пачки настоящих купюр их ждал муляж, и, конечно, стражи порядка с наручниками. Парни, видимо, не ожидали такого поворота, и их планы рухнули быстрее, чем карточный домик.

Суд и «военный контракт» — неожиданный поворот

В суде один из мошенников согласился на арест без лишних вопросов, а второй пытался попросить наказание «помягче», но суд был непреклонен. Забавно, что оба задержанных выразили желание подписать контракт с Вооруженными силами России.

Почему эта история — урок для всех

В Петербурге пожилые люди часто становятся мишенью для мошенников, которые используют самые разные уловки — от звонков с просьбой продиктовать коды до сказок про «безопасность ваших денег». Но петербургская пенсионерка доказала — если не паниковать и вовремя обратиться за помощью, можно не только сохранить свои сбережения, но и помочь поймать преступников.

Несколько советов, чтобы не стать жертвой

  1. Не верьте незнакомцам, которые внезапно стали экспертами по вашим финансам.
  2. Никогда не передавайте коды из SMS — это не секретный рецепт борща!
  3. Если что-то кажется подозрительным, лучше позвонить в полицию и проконсультироваться.
  4. Обсуждайте такие ситуации с близкими — вместе легче понять, где правда, а где ловушка.

Вот так одна смекалистая пенсионерка показала мошенникам, что с ней шутки плохи. А нам всем напомнила — будьте внимательны, и пусть ваши деньги будут в безопасности, а мошенники — в наручниках.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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