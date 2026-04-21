Кронштадт стал туристическим городом года
Миллионы гостей, крепость и фортовый драйв: Кронштадт стал туристическим городом года

Опубликовано: 21 апреля 2026 19:47
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Кронштадт одержал победу в номинации «Туристический город» на юбилейной национальной туристической премии «Маршрут построен».

Кронштадт получил победу в номинации «Туристический город» на премии «Маршрут построен». Для города это важный знак: его все чаще воспринимают не просто как пригород Петербурга, а как отдельное место, куда едут специально.

Почему это важно

В 2025 году Кронштадт посетили 5 миллионов человек. Это говорит о том, что поток туристов туда уже очень большой, и интерес к городу продолжает расти.

Победу в этой номинации обычно дают не случайно. Смотрят на то, насколько город нравится путешественникам, какие у него отзывы и насколько интересно он подает себя как туристическое направление.

Что помогло Кронштадту

У Кронштадта сильная туристическая база. Это город-крепость, морская история, форты, набережные и несколько заметных музейных и прогулочных точек.

Отдельно в таких материалах часто выделяют проект «Остров фортов». Он уже не раз получал награды и стал одной из главных причин, почему Кронштадт сегодня так заметен на туристической карте.

Петербург тоже отметили

Не только Кронштадт получил признание. Специальную награду также получил маршрут «Санкт-Петербург. Новая туристская география».

Этот проект отметили в категории «Инклюзивный туризм». Это значит, что Петербург продвигает более удобную и доступную среду для разных путешественников.

Что это значит для города

Такие победы работают как реклама. После них о Кронштадте говорят больше, а сам город получает дополнительный интерес со стороны туристов.

Для Кронштадта это особенно полезно сейчас, когда он уже стал одним из самых заметных направлений рядом с Петербургом. И, судя по числу гостей, это признание вполне заслуженное.

Автор:
Юлия Аликова
Город
