Этот осетинский суп исчезает быстрее, чем вы успеете налить вторую тарелку: как приготовить суран

Рецептом наваристого супа поделилась автор Дзен-канала "Хлебная фея".
Ингредиенты:
курица — 1 кг, картофель — 1 кг, молоко — 900 мл, сметана — 300 г, сливочное масло — 30 г, чеснок — 6 зубчиков, лук — 3 шт., тимьян — 1 ч. л., петрушка, укроп, зелёный лук, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Сначала отвариваю курицу в подсоленной воде около 40-45 минут почти до готовности. Затем достаю, даю немного остыть и отделяю мясо от костей.
Параллельно нарезаю картофель небольшими кусочками, заливаю молоком, солю и ставлю вариться до мягкости.
Лук режу четвертькольцами и обжариваю на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляю измельчённый чеснок, затем сметану, перемешиваю и тушу около 10 минут до однородности.
Когда картофель готов, разминаю его прямо в кастрюле до состояния густого пюре с небольшими кусочками. Затем постепенно вливаю куриный бульон, доводя до нужной консистенции — почти как крем-суп.
Добавляю луково-сметанную смесь, перемешиваю, затем отправляю в суп кусочки курицы. В конце добавляю тимьян и томлю на слабом огне ещё 5-10 минут.
Подаю горячим, щедро посыпав свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 1 час 20 минут
