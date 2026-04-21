Рецепт малосольной скумбрии: получается вкуснее красной рыбы – гостей за уши не оттащить

Рецепт малосольной скумбрии

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась проверенным рецептом малосольной скумбрии без сложного маринада и лишних ингредиентов. Рыба получится нежной, сочной и очень вкусной. Такая скумбрия идеально подойдет как для сытного ужина, так и для праздничного стола. Покорит и домочадцев, и гостей: затмит даже красную рыбу.

Что потребуется:

скумбрия – 2-3 шт.;

вода – 1 литр;

каменная соль – 3 столовые ложки без горки;

сахар – 2 столовые ложки;

лавровый лист – 2 шт.;

черный перец – 8 горошков;

душистый перец – 6 горошков.;

кориандр – 1 чайная ложка;

гвоздика (по желанию) – 3 шт.

Как приготовить:

Первым делом нужно разморозить скумбрию в холодильнике, не спеша. Затем рыбу следует промыть, удалить у нее голову и хвост, а после выпотрошить, обязательно сняв черную пленку внутри. Иначе она даст горечь.

Нарезать скумбрию на куски толщиной 2-3 сантиметра. Переложить ее в любую емкость. В кастрюлю залить воду, всыпать соль, сахар, добавить лавровый лист, черный и душистый перец, кориандр и гвоздику. Вскипятить и проварить пару минут, чтобы специи раскрылись. Остудить маринад до комнатной температуры, а потом залить им рыбу так, чтобы все куски были покрыты жидкостью.

Накрыть все крышкой и убрать в холодильник. Через 12-18 часов получится слабосоленый вариант, а через сутки – классическая малосольная скумбрия. Рыба будет нежной, сочной, с приятной пряной ноткой.

Полезные советы:

Скумбрия должна быть не перемороженной, а с плотной мякотью. От этого зависит вкус и текстура.

Размораживать рыбу нужно постепенно, в холодильнике. Если поспешить, ускорить процесс теплой водой, то структура скумбрии станет рыхлой.

Соль должна быть каменной, ни в коем случае не йодированной. Иначе у рыбы может появиться посторонний привкус.

Специи можно регулировать под себя: гвоздика и кориандр дадут более выраженный вкус.

Готовую рыбу нужно хранить в холодильнике, без лишнего рассола.

Личный опыт кулинаров

Интернет-пользователи поблагодарили эксперта за рецепт и поделились собственными кулинарными идеями:

"Можно и селедку так засолить. Правда сахара многовато. Лучше взять 1 чайную ложку на 1 литр воды. 2 столовые ложки соли, "лаврушку", перец и все. Гвоздику не добавляю, иначе она может перебить вкус рыбы. И на 1,5 суток в холодильник. Получится нежная малосольная сельдь. Отлично сочетается с отварным картофелем и зеленым лучком". "Я дам другой рецепт. На дно контейнера режете лук полукольцами, скумбрию режем на порционные куски, делаем смесь: 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара, чуть перчик, перемешать. Все посыпаем на кусочки с двух сторон, не очень густо. Выкладываем куски слоями, перекладывая их луком, заливаем ароматным растительным маслом. Закрываем крышкой: вечером рыбка готова. На красную рыбу состав смеси такой же, но без лука, а растительное масло без запаха, совсем чуть-чуть, потому что я солю филе".

Ранее мы поделились рецептом соленой скумбрии.