Смотрим на карту: под "Знаменскую" и "Суворовскую" уже бурят - вот где пройдет новая линия

Где именно бурят скважины и как пойдет долгожданный участок метро

Центральный район Петербурга буквально усеяли красными точками метростроения - здесь вовсю бурят скважины для прокладки подземки в сторону Смольного.

Если присмотреться к карте ордеров ГАТИ, становится понятно: готовятся к рывку на третьем участке Красносельско-Калининской линии.

Для начала - небольшая база

Первый кусок Красносельско-Калининской линии от «Юго-Западной» до «Путиловской» открыли еще в 2025 году. Там же сделали пересадку на станцию «Кировский завод».

Следующий отрезок - от «Путиловской» до «Каретной» - сейчас в работе, обещают сдать в 2030 году.

А вот третий участок, от «Каретной» до «Суворовской-1», пока только проектируют.

Проектирование третьего участка поручили новой городской компании «Метропроект». Сумма контракта, мягко говоря, впечатляет - порядка 4 миллиардов рублей, передает источник.

А сама стройка, если верить Адресной инвестиционной программе, потянет примерно на 111 миллиардов. Дорого? Безусловно. Но метро в центр - удовольствие не из дешевых.

Где сейчас работают буровики

Разрешения на инженерные изыскания выданы компании «КДС-Групп» - именно она заключила контракт с городским «Метропроектом».

Так что красные точки в Центральном районе - это не случайность, а четкая схема будущего маршрута.

Советы местным

Если живете или работаете в центре ближе к Смольному, готовьтесь: буровики уже на подходе. Скважины - это не стройка века, но техника и шум обеспечены.

Зато когда линия доедет до «Суворовской», вздохнете свободно - пробки на Невском и Лиговке станут чуть сговорчивее.

