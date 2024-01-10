Минимум заморочек: нежный творожный сыр приготовите из двух пакетов ряженки

Творожный сыр в холодильнике никогда лишним не будет. Он подходит не только для кремов и десертов, но также и для утренних бутербродов. На редкость нежную намазку с привкусом топленого молока легко приготовите на своей кухне.

Понадобятся два пакета 2,5-процентной ряженки по 500 миллилитров. Их нужно отправить в морозилку и дождаться, пока содержимое полностью застынет.

Далее возьмите глубокую миску и водрузите сверху дуршлаг, на него же постелите несколько слоев марли. Выложите на ткань брикеты с ряженкой, освободив их от упаковки. Накройте марлей и оставьте на столе. Примерно через 12 часов сыр оттает и будет готов, его останется лишь перемешать. Бонусом также получите сыворотку, которую можно использовать для приготовления блинов или оладий, говорится на сайте «Совет да Еда».

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