Городовой / Город / Министр чрезвычайных дел стал сказочным волшебником для мальчика из Петербурга: как детская мечта стала реальностью
Министр чрезвычайных дел стал сказочным волшебником для мальчика из Петербурга: как детская мечта стала реальностью

Опубликовано: 14 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
В рамках всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» состоялась встреча участников мероприятия.

Руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков исполнил заветное желание девятилетнего Сергея Ракова из Санкт-Петербурга. Мальчик давно мечтал попробовать себя в роли пилота вертолета. Встреча состоялась в рамках ежегодной всероссийской благотворительной инициативы, нацеленной на исполнение детских желаний.

Юного жителя Петербурга пригласили в Северо-Западный авиационно-спасательный центр. Здесь сотрудники ведомства подготовили для него экскурсию по объекту, а также познакомили с техникой, которой пользуются специалисты МЧС. Мальчику подробно рассказали о профессии и о сложных задачах, с которыми сталкиваются лётчики-спасатели.

Сергей смог посидеть за штурвалом вертолета, рассмотреть навигационные приборы и почувствовать атмосферу работы настоящих пилотов. Сотрудники центра охотно делились сведениями о тонкостях своей службы. Как отметил школьник, встреча оставила у него яркие впечатления.

Автор:
Юлия Аликова
Город
