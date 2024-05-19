Младенцы, Наполеон и дуэли: почему у мужчин пуговицы справа, а у женщин — слева

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде находятся с разных сторон? Если факт до сих пор не дает вам покоя, то эта статья точно поможет уложить все по полочкам. Есть несколько версий, о которых знают лишь историки.

Историческая версия

Считается, что пуговицы впервые появились на нарядах в XVIII веке. Одежду с этими элементами могли позволить себе лишь знатные особы, которых одевала прислуга. Женщины были в большинстве случаев правшами, поэтому одежду шили так, чтобы им удобно было застегивать рубашки и сложные платья правой рукой, то есть на левой стороне. Мужчин одевали камердинеры, но об их удобстве никто особо не переживал. Позже люди уже стали собираться на встречи самостоятельно, но привычка делать пуговицы с разных сторон так и осталась.

Дуэли и младенцы

Есть еще одна версия, связанная с темпераментными представителями сильного пола. Мужчины любили дуэли и с охотой вызывали противников узнать, кто лучше. Оружие находилось слева, а рукой его брали правой. У такого бойца было несколько секунд, чтобы расстегнуть одежду, достать орудие и убить врага.

Еще говорили, что делалось это все ради удобства женщин. Чаще всего они носили младенцев на левой руке, чтобы правая была свободна. Ею можно было выполнять дела по дому, готовить еду. Чтобы быстро покормить малыша, пуговицы располагались слева. Это тоже ускоряло процесс.

Источник фото: Legion-Media

Наполеон и его месть

Некоторые считают, что дело все в Наполеоне Бонапарте. Он часто позировал для художников с рукой, спрятанной под сорочку справа. Женщины его передразнивали и повторяли за ним, а это правителю точно не нравилось. Полководец издал указ, в котором приказал пришивать пуговицы женщинам слева. Тогда они не могли над ним потешаться, так как руку было засовывать с другой стороны неудобно.

Источник фото: Legion-Media

Сильные и независимые

Существует версия более поздняя. Речь о начале XX века, когда женщины стали носить одежду, напоминающую мужскую, например, брюки или рубашки. Чтобы швеи не путались, для кого именно они изготавливают предмет гардероба, сильным и независимым модницам просто пришивали пуговицы с противоположной стороны, то есть слева. Это помогало избегать ошибок при отдаче заказов.

Источник фото: Legion-Media