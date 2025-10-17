От звонницы Софийского собора до крепостных стен Изборска: маленькие чудеса древних городов недалеко от Петербурга

Если хочется на выходных сменить обстановку, погрузиться в тишину и познакомиться с настоящей русской историей, вокруг Петербурга есть отличный выбор мест.
Всего пару часов в пути — и вы оказываетесь в городах, где несколько веков назад начиналась наша страна.
Великий Новгород — колыбель Руси
Великий Новгород расположен всего в трёх часах езды от Петербурга.
Город упоминается ещё в «Повести временных лет» IX века, а археологи находят следы жизни древних людей, которым больше тысячи лет, сообщает Трипстер.
Новгородский Софийский собор — один из старейших каменных храмов в России. Недалеко от него — звонница с видом на реку Волхов.
Туристам нужно обязательно прогуляться по Ярославову дворищу и посмотреть Николо-Дворищенский собор, где собиралось древнее новгородское вече.
Псков — город, где время будто остановилось
Чуть дальше — город Псков, основанный в 903 году. Его покровительницей считается княгиня Ольга.
Псков сохранил атмосферу старой Руси: белокаменные церкви, величественный Троицкий собор, видимый практически из любого уголка города.
С крепостных стен открываются потрясающие виды на реку Великую, где когда-то проходили битвы Александра Невского, пишут Тонкости туризма.
Тут можно прогуляться по набережным, рассмотреть старые церковные купола и купить на память черную керамику или серебряные лунницы — уникальные украшения в форме полумесяца.
Изборск — крепость железного времени
Изборск стоит уже чуть дальше — в пяти часах езды от Петербурга. Это старинный город с богатой историей. Здесь правил Трувор — младший брат Рюрика, пишет История.рф.
Город знаменит своей крепостью XIV века с зубчатыми стенами и красивыми видами на холмы и озера.
Недалеко располагаются Никольский собор и старинные усадьбы купцов. Изборск славится также «Словенскими ключами» — источником с ледяной водой, которую раньше считали целебной.
Локальные легенды говорят, что умывание здесь помогает найти силы и покой.