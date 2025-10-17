«Увы, далеки от реальности»: почему статистика питания петербуржцев вызывает недоумение

Цифры, представленные Петростатом, о среднем потреблении продуктов питания жителями Санкт-Петербурга в 2024 году, вызвали волну недоумения и споров.

Согласно статистике, петербуржец в среднем съедает 301 кг молочных продуктов, 249 яиц (по 5 штук в неделю), 108 кг овощей и 98 кг мяса в год. Рыбы в рационе оказалось значительно меньше — всего 16 кг.

От яиц до сахара: кулинарные секреты петербуржцев в цифрах Петростата

Топ-5 продуктов, которые, по данным Петростата, составляют основу рациона петербуржцев, выглядят так: молочные продукты, яйца, овощи, мясо и сахар с кондитерскими изделиями (22 кг в год).

Однако, когда дело доходит до расходов, картина меняется. Самая большая статья трат в месяц — мясо (3,9 тыс. руб.), за ним следуют молочные продукты (2,4 тыс. руб.), хлеб (1,9 тыс. руб.), овощи (1,5 тыс. руб.) и рыба (1 тыс. руб.).

Топ-5 продуктов в меню петербуржца (в среднем в год) Количество Статья расходов (в среднем в месяц) Сумма расходов, руб. Молочные продукты 301 кг Мясо 3 900 Яйца 249 шт. (около 5 в неделю) Молочные продукты 2 400 Овощи 108 кг Хлеб и хлебопродукты 1 900 Мясо 98 кг Овощи 1 500 Сахар и кондитерские изделия 22 кг Рыба 1 000 Рыба 16 кг —

«Увы, далеки от реальности»: почему статистика питания вызывает недоумение?

Статистические данные, озвученные депутатом Заксобрания Андреем Рябоконем, вызвали бурную реакцию горожан.

«Все эти расчеты, увы, далеки от реальности!», — пишут петербуржцы в недоумении.

Основной вопрос, который волнует многих:

«Хочется задать вопрос тем, кто просчитывает расходы в месяц на питание, они святым духом, наверное, питаются? Это же смешно, когда такие цифры видишь перед собой!»

Фрукты, кофе и «умножение на ноль»: чего не хватает в подсчетах Петростата?

Пользователи отмечают, что статистика упускает важные категории продуктов.

«А где расходы на фрукты? Они должны быть не меньше мясных продуктов (только не нужно считать сезонные фрукты). А где напитки, например, кофе вырос в цене за последнее время как минимум в 2 раза. И так далее…» — возмущаются они.

Сомнения вызывает и объем потребления рыбы, который выглядит крайне низким по сравнению с другими продуктами.