«Увы, далеки от реальности»: почему статистика питания петербуржцев вызывает недоумение

Цифры, представленные Петростатом, о среднем потреблении продуктов питания жителями Санкт-Петербурга в 2024 году, вызвали волну недоумения и споров.
Согласно статистике, петербуржец в среднем съедает 301 кг молочных продуктов, 249 яиц (по 5 штук в неделю), 108 кг овощей и 98 кг мяса в год. Рыбы в рационе оказалось значительно меньше — всего 16 кг.
От яиц до сахара: кулинарные секреты петербуржцев в цифрах Петростата
Топ-5 продуктов, которые, по данным Петростата, составляют основу рациона петербуржцев, выглядят так: молочные продукты, яйца, овощи, мясо и сахар с кондитерскими изделиями (22 кг в год).
Однако, когда дело доходит до расходов, картина меняется. Самая большая статья трат в месяц — мясо (3,9 тыс. руб.), за ним следуют молочные продукты (2,4 тыс. руб.), хлеб (1,9 тыс. руб.), овощи (1,5 тыс. руб.) и рыба (1 тыс. руб.).
|Топ-5 продуктов в меню петербуржца (в среднем в год)
|Количество
|Статья расходов (в среднем в месяц)
|Сумма расходов, руб.
|Молочные продукты
|301 кг
|Мясо
|3 900
|Яйца
|249 шт. (около 5 в неделю)
|Молочные продукты
|2 400
|Овощи
|108 кг
|Хлеб и хлебопродукты
|1 900
|Мясо
|98 кг
|Овощи
|1 500
|Сахар и кондитерские изделия
|22 кг
|Рыба
|1 000
|Рыба
|16 кг
|—
«Увы, далеки от реальности»: почему статистика питания вызывает недоумение?
Статистические данные, озвученные депутатом Заксобрания Андреем Рябоконем, вызвали бурную реакцию горожан.
«Все эти расчеты, увы, далеки от реальности!», — пишут петербуржцы в недоумении.
Основной вопрос, который волнует многих:
«Хочется задать вопрос тем, кто просчитывает расходы в месяц на питание, они святым духом, наверное, питаются? Это же смешно, когда такие цифры видишь перед собой!»
Фрукты, кофе и «умножение на ноль»: чего не хватает в подсчетах Петростата?
Пользователи отмечают, что статистика упускает важные категории продуктов.
«А где расходы на фрукты? Они должны быть не меньше мясных продуктов (только не нужно считать сезонные фрукты). А где напитки, например, кофе вырос в цене за последнее время как минимум в 2 раза. И так далее…» — возмущаются они.
Сомнения вызывает и объем потребления рыбы, который выглядит крайне низким по сравнению с другими продуктами.
«Да, много вопросов», — резюмируют петербуржцы, ставя под сомнение достоверность представленных цифр и предлагая более реалистичные подсчеты своего питания.