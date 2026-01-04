Городовой / Город / Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог удивила петербуржцев: зеленый чай полезнее и дело в одном неожиданном нюансе Город
Тридцать три богатыря зовут играть: где в Петербурге оживают сказки Пушкина Город
Неудачно подстригли? Юрист рассказал, как вернуть деньги Город
Убийство 23-летней давности обернулось взрывной находкой: у одного из подозреваемых — склад гранат Город
До свадьбы можно, но осторожно: какие внебрачные связи на Руси не считались позором для женщин Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей

Опубликовано: 4 января 2026 16:18
 Проверено редакцией
Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей
Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей
Городовой ру

Данная инициатива будет реализована в период с 2025 по 2030 год.

В ближайшие годы в российском высшем образовании планируются изменения, направленные на поддержку студентов из многодетных семей. Ожидается, что количество учебных заведений, предоставляющих скидки на платное обучение детям из таких семей, увеличится. По замыслу властей, эта мера заработает с 2025 года и продлится до конца десятилетия.

В реализации новых правил задействованы Министерство науки и высшего образования России, а также федеральные ведомства, в чьем подчинении находятся вузы. Министерство помимо непосредственного участия, также подготовит для образовательных организаций рекомендации по внедрению новых условий оплаты. Все это направлено на то, чтобы контрактное образование для многодетных семей стало более доступным.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью