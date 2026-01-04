Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей

Новости по теме

В Петербурге отличникам из многодетных семей предоставят скидку за обучение: на что могут рассчитывать старательные ученики

Главный сюрприз моды 2025 — гольфы: какие вещи нужно использовать для модных образов в 2025 году

Хоть в «Яндекс», хоть в «Ситимобил»: делимся способами гарантированно получить скидку на поездку в такси в 2025-м

«Обучение длиною в жизнь»: почему высшее образование теряет ценность в глазах россиян

40% скидки на квартиры: как получить максимальный дисконт при покупке жилья в 2025 году

