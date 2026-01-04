Многодетным — зелёный коридор: власти расширяют список вузов с льготами для многодетных семей

В ближайшие годы в российском высшем образовании планируются изменения, направленные на поддержку студентов из многодетных семей. Ожидается, что количество учебных заведений, предоставляющих скидки на платное обучение детям из таких семей, увеличится. По замыслу властей, эта мера заработает с 2025 года и продлится до конца десятилетия.
В реализации новых правил задействованы Министерство науки и высшего образования России, а также федеральные ведомства, в чьем подчинении находятся вузы. Министерство помимо непосредственного участия, также подготовит для образовательных организаций рекомендации по внедрению новых условий оплаты. Все это направлено на то, чтобы контрактное образование для многодетных семей стало более доступным.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».