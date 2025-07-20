Мобильная реальность 2025: кому можно передавать свои номера, чтобы не получить штраф

С 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые серьезно меняют жизнь пользователей мобильных телефонов и владельцев сим-карт — как россиян, так и иностранцев.

Расскажем, что теперь можно, а что нельзя и почему эти нововведения появились.

Ограничение на количество сим-карт: зачем и как?

Самое заметное изменение — это лимит на количество подключений, которые можно оформить на одно лицо. Для граждан России предел — максимум 20 сим-карт, для иностранцев — не более 10.

Правило вступило в силу уже с апреля 2025 года и направлено на борьбу с мошенничеством и «серым» рынком сим-карт.

Почему так?

Мошенники часто оформляют десятки симок на одно имя, чтобы потом использовать их для спама, обмана и нелегальных действий.

Теперь оператор обязан проверять, сколько у вас симок, и если лимит превышен, просто не продаст новую.

Проверка и подтверждение данных: без шуток

Операторы связи с апреля обязаны фильтровать и проверять правильность данных абонентов. Если при оформлении сим-карты обнаружат ложную информацию — договор расторгнут, и номер заблокируют.

Также абоненту теперь прилетают СМС и уведомления в личном кабинете на «Госуслугах» — он видит, сколько симок на него зарегистрировано и при необходимости может приостановить услуги.

Регистрация и передача сим-карт: только близким родственникам

Теперь передавать сим-карты посторонним нельзя. С 1 сентября 2025 года разрешена передача только близким родственникам.

Если вы захотите подарить или перепродать симку кому-то другому — это будет нарушением.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству накануне одобрил поправки, согласно которым планируется ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу абонентских номеров третьим лицам.

«Это значит, что купить сим-карту на себя и отдать ее другу, коллеге или соседу — уже нарушение, за которое в перспективе может грозить штраф. Исключения сделаны только для лиц, указанных в Семейном кодексе: супруги, дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки», — цитирует члена комитета Госдумы Немкина РИА Новости.

Новые возможности для пользователей через Госуслуги

Плюс к строгим правилам есть и удобства. Через портал «Госуслуги» теперь можно: проверить, сколько сим-карт на вас оформлено; отключать ненужные номера самостоятельно; запретить рассылку рекламных SMS.

Это поможет держать свои номера под контролем и не попадаться на уловки телефонных мошенников.

Почему эти меры важны?

В России ежегодно фиксируется огромное количество случаев мошенничества с использованием мобильной связи: это и кража денег, и мошеннические покупки, и использование «серых» сим-карт.

Новые правила сильно усложняют злоумышленникам жизнь — ведь теперь каждая сим-карта будет точно «привязана» к реальному человеку, а злоупотреблений станет заметно меньше.

Что делать прямо сейчас?

Проверьте на Госуслугах, сколько симок оформлено на вас. Если лишние — отключите их.

Следите за тем, что данные в договорах связи соответствуют действительности. Не передавайте симки посторонним, а если планируете смену владельца — делайте это только по правилам.

Новые правила — это не просто бюрократия, а реальная борьба с мошенниками и навязчивым спамом. Они помогают сделать мобильную связь в России более прозрачной и безопасной.