Оживший Петр Великий и сон, который помог «Медному всаднику» остаться в Петербурге: самые невероятные легенды Северной столицы

Петербург — город загадок, в котором каждый камень может рассказать свою тайну.

Санкт-Петербург — город, который хранит не только исторические памятники, но и загадочные легенды, связанные с ними. Эти места в городе окутаны тайнами и передаются из поколения в поколение.

Именно они и создают особую атмосферу Петербурга.

Медный всадник — защитник Петербурга

Памятник Петру I на Сенатской площади — одно из самых узнаваемых и мистических мест. Его называют символом города и даже защитником Петербурга.

Эта бронзовая фигура императора на коне стоит на гигантском постаменте, который называют Гром-камень. По легенде, он отломился от скалы из-за удара молнии.

Есть известная история о сне майора Батурина во время войны с Наполеоном в 1812 году. Александр I из-за подступающих французов хотел эвакуировать памятник Петру из города, пишет Культурология.

Но военному приснился Великий император, который ожил на постаменте, сказал:

«Покуда я на месте, моему городу нечего опасаться».

Император Александр I поверил этому сну и отменил приказ эвакуировать памятник. Французские войска так и не смогли захватить город. С тех пор Медный всадник считается защитой Петербурга.

Башня грифонов — тайны алхимика

На Васильевском острове, во дворе старой аптеки, стоит кирпичная башня, окутанная легендами.

В XIX веке там жил фармацевт Вильгельм Пель, который днем занимался лекарствами, а ночью — якобы алхимией и магией.

Говорят, он даже вывел грифонов — мифических крылатых созданий. Если прийти туда ночью, можно увидеть их тени.

Ротонда на Гороховой — масонские тайны

Жилой дом на Гороховой улице считается одним из самых мистических в городе. Там нет второго этажа и левая винтовая лестница ведёт в никуда, просто заканчиваясь.

Поговаривали, что в XIX веке в подвале проводился обряд посвящения в масоны, пишет Петербург Центр.

Квартира Распутина — место загадок и призраков

В доме на Гороховой, где жил Григорий Распутин. Считается, что дух старца все еще присутствует там.

Квартира давно стала коммунальной, а жильцы часто по ночам слышат таинственные шаги, мужской голос.

На адрес квартиры до сих пор приходят письма, адресованные Распутину с просьбой помочь. Люди верят в его силу и сейчас, пишет АиФ.