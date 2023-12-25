Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Морковь на салаты отварите за пять минут: без кастрюль и духовки

Морковь на салаты отварите за пять минут: без кастрюль и духовки
Как ускорить варку моркови

Есть более простой способ.

Вареная морковь используется во многих праздничных блюдах. И не всегда есть время на то, чтобы готовить овощ в кастрюле. Хорошо, что есть простая хитрость, которая поможет управиться за пять минут.

Вам понадобится целлофановый пакет. Лучше использовать изделия, на которых указано, что они подходят для СВЧ. Такие пакеты отличаются более высокой плотностью.

Просто влейте в мешочек 70 миллилитров воды, а затем выложите в него корнеплоды. Завяжите пакет на узел и отправьте в микроволновку. Включите максимальную мощность и готовьте овощи около пяти минут. Таким же способом можно приготовить и свеклу, отмечает Дзен-канал «Кулинарный микс».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Лайфхак Продукты питания
25 декабря 2023 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще