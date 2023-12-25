Морковь на салаты отварите за пять минут: без кастрюль и духовки

Вареная морковь используется во многих праздничных блюдах. И не всегда есть время на то, чтобы готовить овощ в кастрюле. Хорошо, что есть простая хитрость, которая поможет управиться за пять минут.

Вам понадобится целлофановый пакет. Лучше использовать изделия, на которых указано, что они подходят для СВЧ. Такие пакеты отличаются более высокой плотностью.

Просто влейте в мешочек 70 миллилитров воды, а затем выложите в него корнеплоды. Завяжите пакет на узел и отправьте в микроволновку. Включите максимальную мощность и готовьте овощи около пяти минут. Таким же способом можно приготовить и свеклу, отмечает Дзен-канал «Кулинарный микс».

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