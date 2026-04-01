Морковь вырастет толщиной с ногу - сочная и сладкая: 2 простых совета дачнику
Морковь вырастет толщиной с ногу - сочная и сладкая: 2 простых совета дачнику

Опубликовано: 1 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
Морковь вырастет толщиной с ногу - сочная и сладкая: 2 простых совета дачнику
Морковь вырастет толщиной с ногу - сочная и сладкая: 2 простых совета дачнику
Совет, как вырастить вкусную здоровую морковь.

Не каждый дачник, знает, как вырастить крупную сладкую морковь без признаков болезни и повреждения насекомыми. А вот умные дачники чётко соблюдают правила - защищают от вредителей и болезней, вовремя вносят подкормки.

В итоге, овощи растут крупными и здоровыми, советы по выращиванию моркови дают на канале "Моя дача. Сад и огород", берите их на вооружение, обязательно пригодятся в сезон.

Первое, что стоит сделать с молодыми ростками моркови, - защитить их от гниения и других заболеваний. Нам пригодятся простые средства.

На 10 литров чистой воды добавим 3 грамма порошка марганцовки и 3 грамма порошка борной кислоты. Тщательно перемешаем, чтобы крупинки растворились. Если кристаллы марганца осядут на плодах, может произойти химический ожог, морковь будет испорчена. Средство используем для полива грядки с морковью, одного 10-литрового ведра хватит на 3-4 квадратных метра почвы.

Не забываем перед внесением средства пролить грядки с морковью водой, так мы защитим будущий урожай от агрессивного воздействия.

2 правило ухода за морковью - избавление от насекомых-вредителей. И главное, кого нам нужно отвадить, - морковную муху. Насекомое имеет острое обоняние, потому находит грядки с морковкой по запаху. Чтобы перебить аромат моркови, просто используем красный или чёрный перец в порошке.

Приготовим средство для опрыскивания. Для этого 1 столовую ложку перца разболтаем на 10 литров воды. Опрыскивать посадки будем густо, не переживаем, что моркови будет нанесён вред, раствор перца для неё безвреден. Расходуем средство из расчёта 1 литр на квадратный метр морковной грядки.

Полезное
