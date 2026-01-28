Мошенники подделывают «Госуслуги»: персональные имена, логотипы и «секретные коды» в фишинге Петербурга

В России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области, отмечается заметный рост числа мошеннических рассылок, которые маскируются под официальные уведомления портала «Госуслуги».

В управлении по противодействию киберпреступности ГУ МВД по региону пояснили, что злоумышленники отправляют фишинговые письма и СМС, имитируя оформление, стиль и фирменную символику госресурса.

Для придания достоверности они обращаются к человеку по имени и даже включают рекомендации не разглашать коды из сообщений.

Главная цель подобных действий – получить от гражданина конфиденциальную информацию, включая логины, пароли и данные банковских карт, подчеркнули в полиции.

В ведомстве напомнили основные признаки подлинной переписки: реальные уведомления от «Госуслуг» поступают только с адреса no-reply@gosuslugi.ru, отвечать на такие письма не требуется и не предполагается.

Правоохранители призывают жителей быть максимально осторожными: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и не звонить по указанным там номерам.

Для оформления услуг и получения справок рекомендуется использовать только официальный сайт или мобильное приложение «Госуслуги».

Если возникают сомнения в подлинности уведомления, следует самостоятельно, без перехода по ссылке, зайти на портал и проверить информацию в личном кабинете.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».