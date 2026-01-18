Мошенники в Петербурге подменили следователей ИИ: голоса и лица СК выманивают деньги

В Санкт-Петербурге злоумышленники стали применять современные технологии искусственного интеллекта, чтобы подделывать голоса и образы сотрудников Следственного комитета. Используя дипфейк, они представляются правоохранителями и пугают граждан, убеждая их перевести суммы денег. Такой способ мошенничества позволяет обманщикам казаться убедительнее и выманивать средства у доверчивых людей.

Эксперты в области кибербезопасности подчёркивают, что представители следственных органов не проводят служебные процедуры по телефону и не требуют передачи денежных средств или имущества. Официальные контакты с полицейскими сопровождаются вручением повесток или личным посещением. По словам киберполицейских, такие требования по телефону являются признаком обмана.

