Мошенники в Петербурге подменили следователей ИИ: голоса и лица СК выманивают деньги
Мошенники в Петербурге подменили следователей ИИ: голоса и лица СК выманивают деньги

Опубликовано: 18 января 2026 21:36
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

В Санкт-Петербурге злоумышленники стали применять современные технологии искусственного интеллекта, чтобы подделывать голоса и образы сотрудников Следственного комитета. Используя дипфейк, они представляются правоохранителями и пугают граждан, убеждая их перевести суммы денег. Такой способ мошенничества позволяет обманщикам казаться убедительнее и выманивать средства у доверчивых людей.

Эксперты в области кибербезопасности подчёркивают, что представители следственных органов не проводят служебные процедуры по телефону и не требуют передачи денежных средств или имущества. Официальные контакты с полицейскими сопровождаются вручением повесток или личным посещением. По словам киберполицейских, такие требования по телефону являются признаком обмана.

Автор:
Юлия Аликова
