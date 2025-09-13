60 тысяч за три дня: стоит ли того отдых в грузинском Батуми

Батуми сохраняет статус привлекательного и развивающегося курорта, но важно помнить о некоторых особенностях отдыха в Грузии.

Батуми расположен на побережье Черного моря и радует солнечной погодой летом, особенно в то время, когда на Севере России уже начинаются холода.

Этот курорт привлекает тех, кто хочет совместить красивое море и горы в одном месте. Кроме природы, сюда приезжают за атмосферой настоящего кавказского гостеприимства.

Какой он, отдых в Грузии? Читаем отзывы и рассуждаем.

Перелет и трансфер

Добраться до Батуми можно на самолете до аэропорта Чорох. Там вас встретят такси, но ими лучше не пользоваться, так как эти услуги могут очень дорогими.

Опытные путешественники рекомендуют заказывать такси через приложение заранее — цена будет существенно ниже.

Проживание и условия

Выбор отелей в Батуми разнообразен. Отличным вариантом для тех, кто ценит комфорт и самостоятельность, являются апартаменты с небольшой кухней и техникой.

Например, за трехдневное проживание в хорошем отеле на первой линии моря можно заплатить около 15 тысяч рублей, плюс некоторые сборы за уборку, отмечает автор отзыва.

В номерах обычно есть все необходимое, но стоит помнить, что лифты в Грузии платные, в стране не предусмотрена система оплаты коммунальных услуг, включающая обслуживание лифта.

В итоге, чтобы подняться наверх, нужно заплатить, спускаешься ты уже бесплатно. Но если вы снимаете номер в отеле, то лифт включен.

Где и что есть

Продуктовые магазины в Батуми предлагают широкий ассортимент, включая товары российских производителей.

Однако стоит внимательно проверять сроки годности, так как проверки безопасности продуктов здесь менее строгие, чем в России. Опыт туристов показывает, что можно столкнуться с просрочкой.

Причем цены на продукты питания и фастфуд летом могут быть сопоставимы с московскими. Например, ужин в ресторане быстрого питания на двоих обойдется примерно в 1600 рублей.

Пляжи и развлечения

Пляжи Батуми галечные и центральная зона часто бывает многолюдной, но есть менее загруженные места ближе к аэропорту и Ботаническому сад, советуют туристы.

Что посмотреть

За несколько дней сложно охватить все достопримечательности, но некоторые места стоит посетить в любом случае.

Канатная дорога «Арго» приводит в горы и открывает вид на город. Центр Батуми богат архитектурными и культурными объектами: Алфавитная башня, колесо обозрения, скульптура «Али и Нино».

Стоимость отдыха

Общий бюджет на проживание и питание в Батуми за 3 дня составляет около 25 тысяч рублей, авиабилеты в обе стороны добавляют примерно 60 тысяч рублей.

Цены актуальны на момент выхода публикации.