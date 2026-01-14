«Москвич 6» таинственно исчез из салонов Петербурга: куда пропал отечественный седан?

В автосалонах Санкт-Петербурга больше нельзя приобрести модель Москвич 6. На данный момент дилеры предлагают только Москвич 3 и ограниченное количество автомобилей Москвич 8. Об этом сообщил автоблогер Денис Гаврилов.
По итогам 2025 года доля Москвича 6 в общем объёме реализации автомобилей этой марки в городе достигла примерно 4,5%. Всего в течение года было зарегистрировано свыше 600 машин под брендом Москвич. Однако марка не вошла в двадцатку наиболее востребованных среди автомобилистов Петербурга.
Новость активно обсуждается в социальной сети. Покупатели интересуются, когда вернётся в продажу снятая с реализации модель.
