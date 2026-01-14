Городовой / Город / «Москвич 6» таинственно исчез из салонов Петербурга: куда пропал отечественный седан?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Pixar обзавидуется: петербургская студия создала шедевр, который не требует глянца — это честно и с душой Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

«Москвич 6» таинственно исчез из салонов Петербурга: куда пропал отечественный седан?

Опубликовано: 14 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
«Москвич 6» таинственно исчез из салонов Петербурга: куда пропал отечественный седан?
Городовой ру

По результатам 2025 года этот автомобиль занял примерно 4,5% в структуре продаж марки на городском рынке.

В автосалонах Санкт-Петербурга больше нельзя приобрести модель Москвич 6. На данный момент дилеры предлагают только Москвич 3 и ограниченное количество автомобилей Москвич 8. Об этом сообщил автоблогер Денис Гаврилов.

По итогам 2025 года доля Москвича 6 в общем объёме реализации автомобилей этой марки в городе достигла примерно 4,5%. Всего в течение года было зарегистрировано свыше 600 машин под брендом Москвич. Однако марка не вошла в двадцатку наиболее востребованных среди автомобилистов Петербурга.

Новость активно обсуждается в социальной сети. Покупатели интересуются, когда вернётся в продажу снятая с реализации модель.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью