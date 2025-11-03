Городовой / Общество / Москвичи уже облюбовали, а петербуржцы проходят мимо: где спрятано «море» Ленобласти
Москвичи уже облюбовали, а петербуржцы проходят мимо: где спрятано «море» Ленобласти

Опубликовано: 3 ноября 2025 11:00
Фото: Городовой.ру

Приезжие мечтают о нем, местные не замечают.

На Кургаловском полуострове скрыто место, про которое знают во многих регионах, но почему-то почти не знают сами жители Петербурга.

Липовское озеро — единственное солёное озеро Ленинградской области, и именно из-за этой особенности его называют местным «морем».

Вода здесь прозрачная и искристая, под солнцем озеро выглядит как большая драгоценная чаша. Солёность дала редкий эффект: в озере обитают настоящие морские виды — камбала, минога. Туристы приезжают не только за красотой, но и за полезными свойствами воды и донных отложений.

Добраться можно на машине через Ломоносов, Сосновый Бор или Усть-Лугу, двигаясь вдоль Финского залива. Общественный вариант тоже есть: автобус № 884 отправляется с автовокзала на Обводном канале, 36, и идёт до Усть-Луги.

Место давно стало «точкой притяжения» для гостей из Москвы, но для многих петербуржцев оно всё ещё остаётся белым пятном на карте.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
