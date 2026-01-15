Мой зеленый чай никто не отличит от Цейлонского купажированного: убираем горечь, гости причмокивают от удовольствия

Горький привкус зелёного чая может испортить всё впечатление от напитка. Обычно это вызвано избытком экстрактивных веществ — кофеина и танинов, которые выделяются при заваривании. Исправить ситуацию поможет простой приём.
Перед тем как заваривать чай по-настоящему, прогрейте заварник и ополосните листья. Залейте их кипятком, сразу же слейте воду и повторите процедуру ещё раз. Эта двойная «промывка» удалит лишнюю горечь и пыль, после чего чай раскроет свой истинный аромат и вкус.
Если горечь остаётся даже после этого, вероятно, чай слишком старый и потерял свежесть. Всегда обращайте внимание на дату изготовления при покупке, чтобы не разочароваться.