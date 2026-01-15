Городовой / Полезное / Мой зеленый чай никто не отличит от Цейлонского купажированного: убираем горечь, гости причмокивают от удовольствия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Мой зеленый чай никто не отличит от Цейлонского купажированного: убираем горечь, гости причмокивают от удовольствия

Опубликовано: 15 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
зеленый чай
Мой зеленый чай никто не отличит от Цейлонского купажированного: убираем горечь, гости причмокивают от удовольствия
Фото: Городовой.ру

Одна хитрость и напиток вкуснее в разы.

Горький привкус зелёного чая может испортить всё впечатление от напитка. Обычно это вызвано избытком экстрактивных веществ — кофеина и танинов, которые выделяются при заваривании. Исправить ситуацию поможет простой приём.

Перед тем как заваривать чай по-настоящему, прогрейте заварник и ополосните листья. Залейте их кипятком, сразу же слейте воду и повторите процедуру ещё раз. Эта двойная «промывка» удалит лишнюю горечь и пыль, после чего чай раскроет свой истинный аромат и вкус.

Если горечь остаётся даже после этого, вероятно, чай слишком старый и потерял свежесть. Всегда обращайте внимание на дату изготовления при покупке, чтобы не разочароваться.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью