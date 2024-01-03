Можно ли хранить картофель в холодильнике: пищевой технолог дала однозначный ответ

Покупной картофель хранится не так уж долго, ведь вскоре клубни начинают прорастать. Чтобы этого избежать, многие кладут корнеплоды в холодильник. Вот только подобные условия хранения лишь вредят им.

Оказывается, в холодильнике и на балконе слишком влажно. В результате картофель может позеленеть, прорасти и испортиться еще быстрее. Поэтому необходимо подыскать другое место, а лучше покупать овощ по мере необходимости.

«Оптимальная температура для хранения картофеля — от +5 до +7°C. Держать корнеплоды в холодильнике нежелательно, потому что там высокая влажность, из-за чего картофель может быстро прорасти. Идеальное место хранения — это погреб, но у жителей больших городов нет возможности его обустроить. Поэтому лучше не закупать картофель в большом количестве, если нет подходящих условий для хранения», — заключила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Городовым».

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