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Можно ли хранить картофель в холодильнике: пищевой технолог дала однозначный ответ

Можно ли хранить картофель в холодильнике: пищевой технолог дала однозначный ответ
Как правильно хранить картофель

Стоит знать каждой хозяйке.

Покупной картофель хранится не так уж долго, ведь вскоре клубни начинают прорастать. Чтобы этого избежать, многие кладут корнеплоды в холодильник. Вот только подобные условия хранения лишь вредят им.

Оказывается, в холодильнике и на балконе слишком влажно. В результате картофель может позеленеть, прорасти и испортиться еще быстрее. Поэтому необходимо подыскать другое место, а лучше покупать овощ по мере необходимости.

«Оптимальная температура для хранения картофеля — от +5 до +7°C. Держать корнеплоды в холодильнике нежелательно, потому что там высокая влажность, из-за чего картофель может быстро прорасти.

Идеальное место хранения — это погреб, но у жителей больших городов нет возможности его обустроить. Поэтому лучше не закупать картофель в большом количестве, если нет подходящих условий для хранения», — заключила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Городовым».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

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3 января 2024 11:15
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