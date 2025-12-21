Можно ли из форели сделать красную икру для Нового года? Отзывы тех, кто рискнул купил рыбу в «Светофоре»

Красная икра — символ праздничного стола, но её цена в этом году многих пугает. Хозяйки всё чаще ищут способы сэкономить, и один из самых популярных лайфхаков в соцсетях — купить целую форель в бюджетном магазине и самостоятельно засолить икру.

«Городовой» разобрался, насколько это реально и выгодно, на основе опыта тех, кто уже проводил такой эксперимент.

Что рассказывают пользователи и блогеры, пробовавшие «добыть» икру из форели:

Идея выглядит заманчиво: целая форель в сетевом дискаунтере вроде «Светофора» обходится дешевле, чем на рынке. В одном из опытов, которым делятся в сети, рыба весом 2,2 кг стоила 1278 рублей.

Если повезёт найти в ней икру, можно сразу убить двух зайцев: приготовить рыбу на горячее и получить домашнюю закуску. Главное — разделывать тушку очень бережно, чтобы не повредить икринки.

Подводные камни

Многие отмечают, что самый важный момент — качество самой икры в рыбе, и это чистая лотерея. Пользователи делятся разными исходами: кому-то попалась идеальная, упругая икра янтарного цвета, которая после засолки стала похожа на магазинную.

Другим досталась незрелая, похожая на желе, которую невозможно засолить. Третьи получили перезрелую икру — плотную и невкусную. Даже тщательный выбор рыбы по внешнему виду не даёт гарантии.

Сам процесс засолки требует аккуратности и времени. Икру нужно вручную отделить от плёнок, а затем залить тёплым рассолом (около 60–70°C) с солью и сахаром. Если всё сделано правильно, с одной крупной форели можно получить около 400–450 граммов готового продукта.

Советуют обращать внимание на внешний вид рыбы: яркое розовое мясо, упругость тушки, красные жабры. Осень и начало зимы считаются лучшим сезоном для такого эксперимента.

Самостоятельное приготовление красной икры из магазинной форели — это скорее кулинарное приключение для энтузиастов, чем надёжный способ сэкономить к празднику.

Это может быть интересным опытом и, при удачном стечении обстоятельств, выгодной покупкой. Но если у вас мало времени или вы не готовы к риску получить вместо деликатеса лишь филе для ужина, проще и спокойнее купить готовую икру, пусть и в меньшем количестве.

