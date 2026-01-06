Мрачная статистика: в 2025‑м российские суды поставили рекорд по пожизненным срокам

За одиннадцать месяцев 2025 года в России суды вынесли сто приговоров с пожизненным лишением свободы.
Этот показатель стал наивысшим за последние годы и превысил предыдущие максимальные значения, отмеченные в 2005 и 2012 годах, когда были зафиксированы по 84 подобных решения, сообщает ТАСС.
По сведениям пресс-службы Верховного суда, по сравнению с прошлыми периодами прирост значителен. К примеру, в 2020 году судами было назначено 66 таких наказаний, в 2024 — 79.
Высокое число приговоров частично связано с изменениями в уголовном законодательстве.
В последние годы перечень преступлений, за которые могут лишить свободы пожизненно, расширили: теперь это наказание предусмотрено, в том числе за государственную измену, организацию террористического акта и привлечение несовершеннолетнего к участию в террористической деятельности.
Верховный суд напоминает, что в России данный срок не могут назначить женщинам, мужчинам старше 65 лет на момент вынесения приговора, а также совершившим преступление до совершеннолетия.
Ранее было зафиксировано увеличение числа преступлений террористической направленности. Представители судебной системы отмечали, что эти изменения также повлияли на рост аналогичных приговоров.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».