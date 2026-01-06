Мрачная статистика: в 2025‑м российские суды поставили рекорд по пожизненным срокам

Новости по теме

Не полиция, а приставы: в 2025‑м из России принудительно выдворили свыше 54 тысяч мигрантов

Перейти

Аршавин назвал имя номер один в сборной России‑2025 — и это Головин

Перейти

Праздник с наценкой: в 2025-м новогодние украшения в России подорожали на 13%

Перейти

Главный сюрприз моды 2025 — гольфы: какие вещи нужно использовать для модных образов в 2025 году

Перейти

«Преступление перед Россией»: кто стал прототипом Саши Белого в «Бригаде» и как сериал изменил русское кино

Перейти