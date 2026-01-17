Мучился с толкушкой, пока не узнал идеальные сорта картофеля для пюре: подборка проверенных белорусами сортов

Для идеального воздушного пюре нужны специальные «пюрешные» сорта картофеля с высоким содержанием крахмала. Такие клубни легко развариваются, давая нежную, однородную массу без комочков.

Интересно, что лучшие сорта для пюре — это часто результат отечественной и белорусской селекции, тогда как многие европейские сорта выводились для транспортировки и имеют более плотную мякоть.

Среди современных проверенных сортов можно выделить:

• Гулливер — ранний сорт с содержанием крахмала до 15,4%, даёт нежное, чуть сладковатое пюре.

• Барон — настоящий рекордсмен по крахмалистости (до 20%), с чистым картофельным вкусом и отличной лёжкостью.

• Танай и его «близнец» Лилли — среднеранние, надёжные сорта, которые в меру рассыпаются при варке и отличаются приятным вкусом.

Из старых легенд многие вспомнят Синеглазку и Адретту, а еще несуществующую Репанку (сорт выдумали продавцы). Они действительно делают вкуснейшее пюре, но уступают современным сортам в урожайности, устойчивости к болезням и хранении. При правильном подходе (варка на медленном огне) из рассыпчатого картофеля можно готовить не только пюре, но и салаты, супы и даже картофель фри.