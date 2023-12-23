Мудрые хозяйки хранят мандарины только так: фрукты не портятся месяцами

К Новому году многие берут мандарины впрок. Однако на столе и так много вкусностей, поэтому обычно фрукты залеживаются. В итоге они начинают сохнуть и портиться.

Но, оказывается, подобный исход достаточно легко предотвратить. Главное, хранить плоды правильно.

Перед тем как отправить их в холодильник, нужно обернуть каждый пергаментной бумагой или газетой и положить в большой контейнер с крышкой. Так на мандаринах не будет скапливаться конденсат, и фрукты не испортятся месяц, а то и дольше, пишет портал «7 соток».

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