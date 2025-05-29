Пожар, перестройки и война: трагическая судьба Павловского вокзала — как здание пережило огонь и почему не устояло в годы блокады Ленинграда

Павловский вокзал — конечная станция самой первой в Российской Империи, Царскосельской, железной дороги, а также, в XIX-XX веках, главный концертный зал под Петербургом.

Павловский вокзал — утраченный символ Петербурга. Какова его история и почему оттуда больше не ходят поезда?

Архитектура и идея: рождение музыкального пространства

Вокзал был построен по архитектурному проекту А. Штакеншнейдера в 1838 году, в районе Большой звезды в Павловске. Устройство вокзала в качестве музыкального здания для удовольствия и развлечения столичной публики было предложено Францем фон Герстнером.

Это — новаторская идея, сочетавшая в себе транспортную функцию и культурное назначение.

Движение поездов Санкт-Петербург — Павловск началось 22 мая 1838 года. Сначала здание функционировало круглый год. Однако зима 1840 года ознаменовалась для него настолько низкой посещаемостью, что в дальнейшем вокзал был открыт только в теплое время года. Впрочем, ради особых случаев концерты и балы проходили иногда и зимой.

От легкой музыки к вершинам классики

Сначала Музыкальный Вокзал предназначался для легкой ресторанной и бальной музыки, со временем перерастая в центр сосредоточения высокой культуры. Вскоре он стал первым в Российской Империи залом, где давали концерты симфонические оркестры. Дирижерами выступали самые выдающиеся музыканты того времени: Р. М. Глиэр, А. К. Глазунов, В. И. Сук, Н. А. Малько, А. К. Лядов, Р. М. Глиэр.

Это — свидетельство его стремительного развития и признания.

На сцену не раз выходили Н. Н. и М. И. Фигнеры, Г. Венявский, И. В. Ершов, Л. В. Собинов, С. С. Прокофьев, А. Д. Вяльцева и другие, всемирно известные профессионалы.

С 1856 по 1865 года сам Иоганн Штраус, «король вальса» выступал здесь 10 сезонов подряд. Для Штрауса устроили отдельный зал для выступлений, так как он категорически отказался выступать в зале-ресторане.

Перестройки и театр: расширение пространства

В 1844 году в здании Павловского вокзала произошел пожар, после которого оно достаточно быстро было восстановлено. Несколько раз, в 1860 году, в 1871 году и 1884 году его перестраивали и расширяли. В 1875 году рядом с вокзалом возвели Павловский театр по проекту Н. Л. Бенуа.

После Революции в Павловском Музыкальном вокзале по-прежнему устраивали симфонические концерты, по 20 за летний сезон, под руководством дирижера Н. А. Малько. Значит, вокзал продолжал играть важную роль в культурной жизни даже в новые времена.

Великие имена и трагический финал

За годы существования Павловского вокзала в его стенах выступало великое множество знаменитостей, среди которых был и Ф. И. Шаляпин. Здание было полостью уничтожено за время боев за Ленинград, в Великой Отечественной войне. Сохранились лишь исторический фонарь и часть хозпостроек.

Это – трагический финал для такого великого места.

В настоящее время существуют проекты по восстановлению Павловского вокзала. Возможно, когда-нибудь здесь снова можно будет услышать музыку, которая когда-то звучала в его стенах.

Виктор Воронин, ведущий специалист музея-заповедника «Павловск» рассказал в беседе с Kanoner:

«Комплексный проект восстановления музыкального вокзала интересен еще и тем, что он влечет за собой регенерацию огромной территории Павловского парка, практически всей южной части района Большой звезды. Речь идет о восстановлении не только здания вокзала, но и о благоустройстве парка».

Утраченная планировка и диссонирующие сооружения: возвращение к историческому облику

Дело в том, что историческая планировка этой части парка была утрачена после Великой Отечественной войны практически полностью одновременно с утратой самого здания вокзала.

Регенерация включит в себя восстановление исторической планировки с разборкой диссонирующих сооружений (безусловно, возведенные после войны спортивные сооружения диссонируют с историческим парком и рано или поздно должны быть отсюда выведены), восстановлением фонтанов, мостика через Вокзальный пруд.