МВД бьёт тревогу: где россиянам нельзя сообщать свои личные данные

В России гражданам напомнили о недопустимости передачи посторонним лицам личных данных, таких как сведения из паспорта, номер СНИЛС или одноразовые коды, полученные по СМС.
Такое неосторожное поведение может привести к хищению денежных средств или незаконному использованию данных человека.
С предупреждением о возможных последствиях выступило УБК МВД.
В ведомстве подчеркнули следующее:
«Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» — прямой путь к краже».
Специалисты в сфере защиты информации обращают внимание, что работающие на законных основаниях сервисы никогда не требуют от пользователя предоставить сканы удостоверяющих личность документов или коды подтверждения.
Помимо указанных сведений, крайне важно не разглашать информацию о месте проживания, передвижениях, а также контактные данные близких людей.
Мошенникам зачастую достаточно получить такие данные, как фамилия, имя, дата рождения и номер телефона, чтобы получить доступ к электронным сервисам жертвы или даже оформить займ на её имя.
Таким образом, передача личных данных незнакомцам может привести к особо тяжким последствиям.
Ранее поступали сообщения, что злоумышленники пытались выманить сведения у россиян, представляясь сотрудниками военкоматов.
Эксперты подчеркивают необходимость соблюдать осторожность при общении с неизвестными в социальных сетях и по телефону.
Гражданам советуют при малейших подозрениях прерывать контакт и обращаться в правоохранительные органы.
