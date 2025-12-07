«Мы же просто поговорили…» Почему ссоры родителей оставляют шрамы на детской психике — объясняет психолог

Психолог Ирина Меркулова объяснила, что разногласия между родителями могут оказать значительное воздействие на психику ребёнка. Она подчеркнула, что важно помнить о потребности детей чувствовать себя в безопасности и быть убеждёнными в стабильности окружающего мира. Специалист считает, если этого не происходит, у ребёнка возможны эмоциональные травмы.

По мнению Меркуловой, дети воспринимают родителей как основу своего мира, и если возникают разногласия, эта основа становится непрочной для ребёнка. В результате мир может казаться им небезопасным и даже враждебным. Маленькие дети склонны считать себя причиной ссор взрослых.

— Отсюда появляется тревога. Здесь включаются ночные страхи, агрессия или, наоборот, желание стать «удобным» до полного самозабвения. Если в родительском понимании «ругаться» — это повышать голос, унижать партнёра, кидать вещи, манипулировать уходом, то, безусловно, так нельзя. Потому что ребёнок видит просто взрослую незрелость. И одни дети начинают пытаться «воспитать» других взрослых, — прокомментировала специалист.

Она добавила, что важно отличать ссору, сопровождающуюся унижениями, угрозами и криками, от конструктивного спора. Если родители умеют обсуждать разногласия уважительно и способны признавать свои ошибки, такой опыт принесёт ребёнку пользу и научит правильно строить отношения. После подобных ситуаций следует обязательно поговорить с ребёнком, чтобы он понял, что в семье по-прежнему всё хорошо.

Эксперт посоветовала, что во время обсуждения конфликтов при ребёнке взрослым важно выражать свои собственные чувства и говорить о себе, а не осуждать партнёра. Такой подход помогает ребёнку учиться открыто выражать эмоции и просить о помощи. Завершать разговор стоит примером, как стоит вести себя после конфликта.

По словам Меркуловой, важно воздерживаться от демонстрации силы, угроз, агрессивных интонаций, а также стараться избегать крика. Такова, по мнению психолога, безопасная модель, при которой ребёнок не воспринимает семейные споры как угрозу или источник душевной боли. Семейный конфликт в этом случае может стать для ребёнка поводом узнать о правильных способах общения в трудных ситуациях.