Городовой / Общество / Мясной клей, палочка и сюрприз внутри: изымут ли из «Ашана» всю «опасную колбасу»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Мясной клей, палочка и сюрприз внутри: изымут ли из «Ашана» всю «опасную колбасу»

Опубликовано: 20 сентября 2025 23:00
колбаса
Мясной клей, палочка и сюрприз внутри: изымут ли из «Ашана» всю «опасную колбасу»
Фото: Городовой.ру

Недавно состав одной из «вареных» удивил даже исследователей.

В продуктах «Ашана» нашли кишечную палочку, мясной клей и превышение микробов. В сентябре сеть попала в сводки Роспотребнадзора: в докторской колбасе «Село Зелёное» — кишечная палочка, в твороге «Резной палисад» — трансглютаминаза, известная как «мясной клей», связанная с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

«Городовой» обратился к адвокату Юлии Вербицкой-Линник, чтобы понять, что делать покупателям. Стоит ли возвращать другую продукцию данного бренда и обязаны ли сети изъять товары сами?

«К сожалению, нахождение в продуктах масс-маркета опасных и вредных веществ уже никого не удивляет. Там и пальмовое масло, и эмульгаторы, и вредные е-добавки, и Б-г ещё знает что — российского потребителя уже, похоже, ничем не проймёшь.

И да, если вы купили такую колбасу — вернуть её можно и нужно. Даже собачек жалко таким кормить — вспомним классику Булгакова "Собачье сердце": зачем Вам протухшая лошадь».

Если «Ашан» откажется вернуть деньги, эксперт советует действовать жёстко:

  • за свой счёт провести экспертизу продукта,
  • обратиться к юристу для составления претензии,
  • подать иск в суд.

По Закону о защите прав потребителей покупатель освобождён от госпошлины и может взыскать не только стоимость продукта, но и штраф за каждый день отказа сети исполнить законные требования.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще