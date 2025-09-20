Мясной клей, палочка и сюрприз внутри: изымут ли из «Ашана» всю «опасную колбасу»

В продуктах «Ашана» нашли кишечную палочку, мясной клей и превышение микробов. В сентябре сеть попала в сводки Роспотребнадзора: в докторской колбасе «Село Зелёное» — кишечная палочка, в твороге «Резной палисад» — трансглютаминаза, известная как «мясной клей», связанная с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.
«Городовой» обратился к адвокату Юлии Вербицкой-Линник, чтобы понять, что делать покупателям. Стоит ли возвращать другую продукцию данного бренда и обязаны ли сети изъять товары сами?
«К сожалению, нахождение в продуктах масс-маркета опасных и вредных веществ уже никого не удивляет. Там и пальмовое масло, и эмульгаторы, и вредные е-добавки, и Б-г ещё знает что — российского потребителя уже, похоже, ничем не проймёшь.
И да, если вы купили такую колбасу — вернуть её можно и нужно. Даже собачек жалко таким кормить — вспомним классику Булгакова "Собачье сердце": зачем Вам протухшая лошадь».
Если «Ашан» откажется вернуть деньги, эксперт советует действовать жёстко:
- за свой счёт провести экспертизу продукта,
- обратиться к юристу для составления претензии,
- подать иск в суд.
По Закону о защите прав потребителей покупатель освобождён от госпошлины и может взыскать не только стоимость продукта, но и штраф за каждый день отказа сети исполнить законные требования.