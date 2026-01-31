Мясной пирог на скорую руку – хитрая альтернатива тесту: для семейного чаепития идеально – и ничего месить не надо

Новости по теме

Без картошки и лука с яйцом: армянские домохозяйки пекут шикарные пирожки с необычной начинкой

Перейти

Котлеты без яйца и лука: поварская хитрость помогает готовить блюдо со взрывным вкусом

Перейти

Нарезанный, натертый или прокрученный на мясорубке? Какой лук лучше всего добавлять в котлетный фарш

Перейти

Горячий лук, который меняет все: я добавил его к моркови, и теперь она имеет аромат, как у шеф-повара

Перейти

Яйца и перец фаршировать надоело: а ведь раньше начинку укладывали в этот овощ, и получалось вкуснее

Перейти