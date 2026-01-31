Городовой / Полезное / Мясной пирог на скорую руку – хитрая альтернатива тесту: для семейного чаепития идеально – и ничего месить не надо
Мясной пирог на скорую руку – хитрая альтернатива тесту: для семейного чаепития идеально – и ничего месить не надо

Опубликовано: 31 января 2026 17:07
 Проверено редакцией
Legion-Media

Хотите порадовать домашних сытной выпечкой, но при мысли о тесте опускаются руки? Теперь необязательно тратить на это время. Просто купите в магазине лаваш, и результат вас только порадует: такой «ленивый» пирог получится вкуснее классического. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Для приготовления потребуются:

  • 2 листа лаваша;
  • фарш из говядины и свинины – 750 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • моцарелла – 200 г;
  • сметана 15% жирности – 200 г;
  • репчатый лук – 3 шт.;
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.;
  • паприка сладкая – 1 ч. л.;
  • итальянские травы;
  • базилик сушеный;
  • черный молотый перец;
  • соль.

Можно добавить в начинку зелень – петрушку или зеленый лук.

Кстати, вместо сытного фарша из говядины и свинины можно приготовить вариант полегче – с индейкой и курицей. Так ваш пирог будет более диетическим.

Способ приготовления

Мелко нашинкуйте лук и добавьте его к мясу. Затем наступает очередь приправ – сушеного чеснока, паприки, итальянских трав. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку, заверните ее в листы лаваша в виде рулетов. Далее нарежьте их на кусочки длиной 5-6 см.

Теперь пришел черед заливки. Добавьте в яйца сметану и перемешайте до достижения однородной массы. Посолите и добавьте сушеный базилик, а также половину моцареллы (сыр нужно натереть на крупной терке).

Застелите форму для запекания пергаментной бумагой и выложите кусочки рулетов поплотнее друг к другу. Залейте их яично-сметанной смесью. Поместите пирог в заранее разогретую до 180 °C духовку на 50 минут. За 10 минут до выключения духовки посыпьте пирог второй половиной натертой моцареллы.

Приятного аппетита!

Ранее на портале "Городовой" был опубликован рецепт легкого десертного крема.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
