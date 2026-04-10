На балконе солнечно даже в унылый день: этот цветок всегда радует, а растет как сорняк

Цветоводам назвали, что посадить для цветения до поздней осени

Окружать себя цветами можно не только на даче, но даже на небольшом балконе. И не обязательно выбирать сложные экзотические цветы, чтобы создать дивный сад в горшках и контейнерах. Цветоводам предложили обратить внимание на неприхотливую красавицу по имени лейя. Даже в пасмурный день она дарит солнечное яркое настроение.

Лейя изящная — это гостья из Северной Америки, которая покоряет своим ярким, жизнерадостным видом. Стебли в высоту достигают 40–50 см. Цветки у неё похожи на крупные ромашки, диаметром до 5 см, золотисто-жёлтого цвета с белыми кончиками. Они располагаются на длинных цветоносах и отлично смотрятся в срезке. Цветет с середины июня до самой осени.

Почему её стоит посадить? Потому что это очень просто. Лейя:

Светолюбива и засухоустойчива — выберите для неё самое солнечное место на балконе.

Неприхотлива к почве — главное, чтобы земля была лёгкой и вода в ней не застаивалась.

Прекрасно растёт в контейнерах — не боится тесноты, её можно высаживать в ящики и кашпо.

Растет она не ковром, а как букет. Её крупные соцветия видны издалека, и она лучше смотрится в компании с другими цветами или как в отдельном горшке.

У лейи изящной есть сестра — Лейя ярко-красная. Это совершенно другое растение — комнатный кустарник с огромными резными листьями и красными цветами. Уход за ним сложнее: ему нужны высокая влажность, тепло и просторный горшок. Для открытого балкона этот вариант не подходит, а вот для озеленения комнаты — вполне.

Для посадки цветка подойдут любые контейнеры, ящики или кашпо. Обязательно сделайте дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. На дно насыпьте слой керамзита.

Лейа не оценит жирную, переудобренную землю. Используйте для нее покупной универсальный грунт, смешанный наполовину с песком или вермикулитом для рыхлости. Поливайте, когда земля полностью просохнет и пару раз в месяц подкормите комплексными удобрениями. А чтобы цветение было непрерывным, удаляйте бутоны по мере отцветания.

