1 ложку в глазурь для куличей на Пасху: Мягкая, эластичная, никогда не трескается

Приготовление куличей на Пасху - давняя традиция. Многие хозяйки выпекают их самостоятельно, тщательно отбирая рецепты.
Но приготовить кулич - только полдела, нужно его украсить, чтобы праздничное блюдо получилось эстетичным.
Важный момент - приготовление глазури для кулича. Она должна получиться в меру тягучей, чтобы не стекала с кулича, пока ещё не застыла. При это ей необходимо быстро застыть и оказаться эластичной.
Если глазурь получится хрупкой, то кулич быстро потеряет презентабельный вид, украшение будет скалываться и осыпаться.
Рассказываем, как приготовить невероятно эластичную глазурь, на которой не образуются трещины, совет дают на канале "Простые рецепты", берите его на заметку.
Для приготовления эластичной глазури понадобится:
- 100 г сахарной пудры;
- 1 ч. л. желатина;
- 4 ст. л. воды.
Способ приготовления глазури
- В первую очередь желатин необходимо развести в воде и дать ему набухнуть. Именно желатин сделает глазурь эластичной, она не будет трескаться.
- В сахарную пудру добавим немного воды, перемешаем ложкой, а потом взобьём миксером до пышной белой массы.
- Набухший желатин выложим в сахарную массу и снова взобьём.
Глазурь готова, можно наносить её на куличи, делать это можно двумя способами. Если куличи большие, то наносим глазурь ложкой, размазывая по верху и немного заходя на бока, чтобы получилась "шапочка".
Второй вариант - просто перевернуть кулич и окунуть его верхушку в глазурь, а потом поставить его для застывания.
По влажной глазури рассыпаем кулинарную присыпку, она завершит эстетический вид кулича. Такая глазурь не только эластичная и удобная в работе, но и в меру сладкая, настоящее наслаждение в Пасху.
