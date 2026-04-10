1 ложку в глазурь для куличей на Пасху: Мягкая, эластичная, никогда не трескается

Опубликовано: 10 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Совет по приготовлению глазури.

Приготовление куличей на Пасху - давняя традиция. Многие хозяйки выпекают их самостоятельно, тщательно отбирая рецепты.

Но приготовить кулич - только полдела, нужно его украсить, чтобы праздничное блюдо получилось эстетичным.

Важный момент - приготовление глазури для кулича. Она должна получиться в меру тягучей, чтобы не стекала с кулича, пока ещё не застыла. При это ей необходимо быстро застыть и оказаться эластичной.

Если глазурь получится хрупкой, то кулич быстро потеряет презентабельный вид, украшение будет скалываться и осыпаться.

Рассказываем, как приготовить невероятно эластичную глазурь, на которой не образуются трещины, совет дают на канале "Простые рецепты", берите его на заметку.

Для приготовления эластичной глазури понадобится:

  • 100 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. желатина;
  • 4 ст. л. воды.

Способ приготовления глазури

  1. В первую очередь желатин необходимо развести в воде и дать ему набухнуть. Именно желатин сделает глазурь эластичной, она не будет трескаться.
  2. В сахарную пудру добавим немного воды, перемешаем ложкой, а потом взобьём миксером до пышной белой массы.
  3. Набухший желатин выложим в сахарную массу и снова взобьём.

Глазурь готова, можно наносить её на куличи, делать это можно двумя способами. Если куличи большие, то наносим глазурь ложкой, размазывая по верху и немного заходя на бока, чтобы получилась "шапочка".

Второй вариант - просто перевернуть кулич и окунуть его верхушку в глазурь, а потом поставить его для застывания.

По влажной глазури рассыпаем кулинарную присыпку, она завершит эстетический вид кулича. Такая глазурь не только эластичная и удобная в работе, но и в меру сладкая, настоящее наслаждение в Пасху.

Марина Котова
