Монастырский рецепт: как готовили пасхальный кулич в Александро-Невской лавре

Светлый праздник Пасхи приближается, а это значит, что пора приступать к выпеканию главного праздничного лакомства - пасхального кулича. В одной из рекламных питерских газет в 90-х годах был опубликован монастырский рецепт кулича, который использовали пекари Александро-Невской лавры. Хотите приобщиться к старинной кулинарной культуре? Тогда предлагаем приготовить кулич именно по этой технологии.
Ингредиенты:
- мука - 300 г;
- вода или молоко - 120-150 мл;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 85 г;
- соль - 2 г;
- ванильный сахар - 2 г;
- сливочное масло - 60 г;
- дрожжи прессованные - 20-25 г или 25 г ржаной закваски, подкормленной 120 мл воды и 80 г пшеничной муки;
- для отдушки смесь специй (мускатный орех+гвоздика+кардамон) - 1\4 ч. л.
Приготовление:
Распустите дрожжи в подогретом молоке или воде. Разотрите сахар и яйца, соедините с дрожжами и оставьте на полчаса. Посолите, добавьте ванильный сахар, аккуратно введите муку и замесите тесто, добавьте отдушки. Вбейте в массу растопленное масло и уберите в теплое место на 2 часа.
Обомните тесто и переложите в форму, смазанную маслом. Оставьте для расстойки на 2 часа и выпекайте при 140 градусах в течение 40-60 минут. Украсьте измельченными орехами и сахарной пудрой.
Как видите, рецепт довольно простой. Для современного варианта можно использовать глазурь - она выглядит более празднично. Кулич по рецепту Александро-Невской лавры получается мягкий, сочный и соответствует всем пасхальным традициям.
Ранее "Городовой" рассказывал, куда выехать из Питера в краткосрочный отпуск на Электричке.