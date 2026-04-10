Городовой / Вопросы о Петербурге / Монастырский рецепт: как готовили пасхальный кулич в Александро-Невской лавре
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На балконе солнечно даже в унылый день: этот цветок всегда радует, а растет как сорняк Полезное
Строгое "табу": Под чеснок это вносить нельзя, иначе урожая будет "полный пшик" Полезное
1 ложку в глазурь для куличей на Пасху: Мягкая, эластичная, никогда не трескается Полезное
2 свеклы и 1 банка фасоли – а на выходе сытный и вкусный салат: домашних за уши не оттащить Полезное
+10…+12°C на Пасху: Петербург встретит праздник без осадков Город
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Монастырский рецепт: как готовили пасхальный кулич в Александро-Невской лавре

Опубликовано: 10 апреля 2026 00:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить кулич на Пасху по рецепту из Александро-Невской лавры

Светлый праздник Пасхи приближается, а это значит, что пора приступать к выпеканию главного праздничного лакомства - пасхального кулича. В одной из рекламных питерских газет в 90-х годах был опубликован монастырский рецепт кулича, который использовали пекари Александро-Невской лавры. Хотите приобщиться к старинной кулинарной культуре? Тогда предлагаем приготовить кулич именно по этой технологии.

Ингредиенты:

  • мука - 300 г;
  • вода или молоко - 120-150 мл;
  • яйцо - 1 шт.;
  • сахар - 85 г;
  • соль - 2 г;
  • ванильный сахар - 2 г;
  • сливочное масло - 60 г;
  • дрожжи прессованные - 20-25 г или 25 г ржаной закваски, подкормленной 120 мл воды и 80 г пшеничной муки;
  • для отдушки смесь специй (мускатный орех+гвоздика+кардамон) - 1\4 ч. л.

Приготовление:

Распустите дрожжи в подогретом молоке или воде. Разотрите сахар и яйца, соедините с дрожжами и оставьте на полчаса. Посолите, добавьте ванильный сахар, аккуратно введите муку и замесите тесто, добавьте отдушки. Вбейте в массу растопленное масло и уберите в теплое место на 2 часа.

Обомните тесто и переложите в форму, смазанную маслом. Оставьте для расстойки на 2 часа и выпекайте при 140 градусах в течение 40-60 минут. Украсьте измельченными орехами и сахарной пудрой.

Как видите, рецепт довольно простой. Для современного варианта можно использовать глазурь - она выглядит более празднично. Кулич по рецепту Александро-Невской лавры получается мягкий, сочный и соответствует всем пасхальным традициям.

Ранее "Городовой" рассказывал, куда выехать из Питера в краткосрочный отпуск на Электричке.

Автор:
Анна Леонова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью