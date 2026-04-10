Строгое "табу": Под чеснок это вносить нельзя, иначе урожая будет "полный пшик"

Чеснок - популярное растение на дачном участке. Чаще всего его сажают под зиму, а весной поливают и вносят необходимые удобрения.
На канале "Посад" рассказывают, какие удобрения под чеснок вносить не нужно, иначе не будет урожая. Стоит следовать строгим правилам, в противном случае головки будут мелкими, лежать будут плохо.
Что чесноку вредно
- Первым в списке "нет" для чеснока стоит азот, но есть уточнение по срокам. В начале весны азот чесноку необходим, его нужно вносить в гранулах сразу почву или при поливе, он помогает сформироваться пышной зелени. Но вот начиная с мая вносить азотные удобрения под чеснок не рекомендуется. К этому времени у чеснока уже должны сформироваться стебель и перья, в азоте необходимости нет. При перекорме азотом чеснок продолжит наращивать зелень и ствол, а вот головки получатся рыхлыми, вкус - ненасыщенный.
- Также не стоит вносить под чеснок "зелёную бродилку". Это популярное у дачников удобрение из перебродившей травы. Оно также содержит огромное количество азота, потому для чеснока в конце весны и летом не рекомендуется как полезное.
- Третье удобрение, которое не стоит "давать" чесноку, - навоз. Оно слишком тяжёлое для этой культуры. Навоз можно вносить под растения, которые растут до чеснока, в предыдущий год. Но только под те, которые могут его переработать, например, тыквы.
Чесноку же вместо навоза полезно выдать компост или перегной, которые успели хорошенько перебродить. Это полезная добавка для формирования крупных головок.
