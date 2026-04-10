Самые чистые и зелёные: 3 города в РФ, где даже дышится легче - настоящие оазисы

С началом века технического прогресса в России остаётся всё меньше городов, где предприятия не успели вытеснить живую природу. Деревья вырубаются, воздух грязный, экология страдает.
Но есть в РФ города, которые намного чище и зеленее других, там много растений, парков, в них даже дышится легче, настоящие оазисы среди технического прогресса.
Севастополь - город у моря, считающийся невероятно чистым. Уровень выброса газовых отходов, поступающих в атмосферу, мал по сравнению с другими крупными городами. Экология в городе - на высоком уровне, много зелени, воздух - чистый. Находиться здесь - сплошное удовольствие для туристов.
Владивосток на данный момент занимает в рейтинге самых чистых российских городов почётные места, и не сбавляет позиций уже не первый год. Но так было не всегда, в 2014 в населённом пункте был отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха, но позднее ситуация изменилась в лучшую сторону.
Владикавказ имеет высокий уровень экологии. Достичь этого получилось благодаря закрытию ряда предприятий, которые наносили чистоте города существенный урон. В городе огромное количество зелёных насаждений, воздух чистый и свежий, находиться там приятно и полезно для лёгких.
Стоит помнить, что низкая чистота наших городов - не только вина предприятий, но и дело рук человека. Каждый может внести свой вклад в экологию города. Для этого как минимум стоит выбрасывать мусор в строго отведённых местах, не жечь костров на дачах, не вырубать лесов.
