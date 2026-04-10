Облепихе в апреле-мае - обязательно: 1 горсть под куст - и ягоды заменят мед, никакой кислоты Полезное
10 апреля в Петербурге: малооблачно, тепло до +8 и свежий ветер Город
Упаковала картошку в тесто – через 10 минут осетинский пирог готов: домочадцы только чавкают и тянутся за добавкой Полезное
Что символизирует мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере? Вопросы о Петербурге
Не только Сочи: где отдохнуть на майских-2026, чтобы точно не пожалеть о поездке — без виз и загранок Полезное
Самые чистые и зелёные: 3 города в РФ, где даже дышится легче - настоящие оазисы

Опубликовано: 10 апреля 2026 03:06
 Проверено редакцией
С началом века технического прогресса в России остаётся всё меньше городов, где предприятия не успели вытеснить живую природу. Деревья вырубаются, воздух грязный, экология страдает.

Но есть в РФ города, которые намного чище и зеленее других, там много растений, парков, в них даже дышится легче, настоящие оазисы среди технического прогресса. О них рассказывают на канале в Дзен "Кто что сказал".

Севастополь - город у моря, считающийся невероятно чистым. Уровень выброса газовых отходов, поступающих в атмосферу, мал по сравнению с другими крупными городами. Экология в городе - на высоком уровне, много зелени, воздух - чистый. Находиться здесь - сплошное удовольствие для туристов.

Владивосток на данный момент занимает в рейтинге самых чистых российских городов почётные места, и не сбавляет позиций уже не первый год. Но так было не всегда, в 2014 в населённом пункте был отмечен повышенный уровень загрязнения воздуха, но позднее ситуация изменилась в лучшую сторону.

Владикавказ имеет высокий уровень экологии. Достичь этого получилось благодаря закрытию ряда предприятий, которые наносили чистоте города существенный урон. В городе огромное количество зелёных насаждений, воздух чистый и свежий, находиться там приятно и полезно для лёгких.

Стоит помнить, что низкая чистота наших городов - не только вина предприятий, но и дело рук человека. Каждый может внести свой вклад в экологию города. Для этого как минимум стоит выбрасывать мусор в строго отведённых местах, не жечь костров на дачах, не вырубать лесов.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какие города ранее были столицами нашей страны, и это не только Петербург.

Автор:
Марина Котова
