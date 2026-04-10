Невероятные яйца на Пасху, чистый мрамор: Беру лук и бумагу, творю чудо

Окрашивая яйца на Пасху, хочется добиться поистине сногсшибательного результат, чтобы таких яиц больше ни у кого не было.
На канале "Простые рецепты" дают способ окрашивания яиц, о котором знаю немногие. При этом используются только натуральные красители.
Для окрашивания понадобится:
- 12 куриных яиц белого цвета;
- 4 литра воды;
- 2 ст. л. уксуса;
- 4 ст. л. чая каркаде;
- 2 большие горсти лука;
- марля;
- нитки;
- 4 листа бумаги.
Технология окрашивания яиц для получения мраморной расцветки
- Яйца вымоем, используя питьевую соду, так получится хорошо отмыть скорлупу, красители лягут ровнее. К тому же сода отлично справится с бактериями, которые могут находиться на скорлупе.
- Нарежем из марли квадраты размером с 2 ладони по количеству яиц. Если марля слишком тонкая, то сворачиваем её в 2 слоя, чтобы не порвалась при окрашивании яиц.
- Луковую шелуху и бумагу нарежем мелко ножницами и перемешаем. Чем мельче кусочки, тем более затейливым получится узор на яйцах
- Каждое яйцо опускаем в холодную воду, обваливаем в луке с бумагой со всех сторон.
- Аккуратно обвязываем подготовленные яйца марлей, фиксируем "мешочки" нитками.
- В воду насыпаем чай каркаде, наливаем уксус, отправляем яйца. Варим после закипания 15-20 минут.
- Вытаскиваем яйца из кастрюли, освобождаем от марли, лука и бумаги.
- Даём им обсохнуть, а затем полируем скорлупу с растительным маслом.
Невероятно красивые пёстрые мраморные яйца на Пасху готовы. Таких точно ни у кого не будет!
