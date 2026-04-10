Невероятные яйца на Пасху, чистый мрамор: Беру лук и бумагу, творю чудо
Невероятные яйца на Пасху, чистый мрамор: Беру лук и бумагу, творю чудо

Опубликовано: 10 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Совет по окрашиванию яиц на Пасху.

Окрашивая яйца на Пасху, хочется добиться поистине сногсшибательного результат, чтобы таких яиц больше ни у кого не было.

На канале "Простые рецепты" дают способ окрашивания яиц, о котором знаю немногие. При этом используются только натуральные красители.

Для окрашивания понадобится:

  • 12 куриных яиц белого цвета;
  • 4 литра воды;
  • 2 ст. л. уксуса;
  • 4 ст. л. чая каркаде;
  • 2 большие горсти лука;
  • марля;
  • нитки;
  • 4 листа бумаги.

Технология окрашивания яиц для получения мраморной расцветки

  1. Яйца вымоем, используя питьевую соду, так получится хорошо отмыть скорлупу, красители лягут ровнее. К тому же сода отлично справится с бактериями, которые могут находиться на скорлупе.
  2. Нарежем из марли квадраты размером с 2 ладони по количеству яиц. Если марля слишком тонкая, то сворачиваем её в 2 слоя, чтобы не порвалась при окрашивании яиц.
  3. Луковую шелуху и бумагу нарежем мелко ножницами и перемешаем. Чем мельче кусочки, тем более затейливым получится узор на яйцах
  4. Каждое яйцо опускаем в холодную воду, обваливаем в луке с бумагой со всех сторон.
  5. Аккуратно обвязываем подготовленные яйца марлей, фиксируем "мешочки" нитками.
  6. В воду насыпаем чай каркаде, наливаем уксус, отправляем яйца. Варим после закипания 15-20 минут.
  7. Вытаскиваем яйца из кастрюли, освобождаем от марли, лука и бумаги.
  8. Даём им обсохнуть, а затем полируем скорлупу с растительным маслом.

Невероятно красивые пёстрые мраморные яйца на Пасху готовы. Таких точно ни у кого не будет!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный слоёный салат на Пасху.

Автор:
Марина Котова
