Когда сажать огурцы в 2026 году по Лунному календарю — благоприятные даты и советы для рекордного урожая
Когда сажать огурцы в 2026 году по Лунному календарю — благоприятные даты и советы для рекордного урожая

Опубликовано: 10 апреля 2026 04:10
 Проверено редакцией
Когда сажать огурцы в 2026 году по Лунному календарю

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай свежих хрустящих огурцов. Но, как известно, не только сорта и уход, но и правильно выбранное время для посева играет огромную роль.

Многие ориентируются на Лунный календарь, другие смотрят на погоду и народные приметы. Однако в первую очередь стоит решить, где именно вы будете выращивать огурцы, сообщает опытный садовод, автор блог "С грядки - к столу".

Когда сажать огурцы в 2026 году

Можно сеять семена сразу в открытый грунт или сначала вырастить рассаду, чтобы получить урожай на пару недель раньше. Для теплицы рассаду рекомендуют сеять с 20 апреля, а пересаживать - во второй половине мая.

Если вы планируете выращивать огурцы в открытом грунте под пленкой, семена на рассаду лучше сеять с 1 по 10 мая, а готовую рассаду высаживать на грядки с 1 июня.

Для открытого грунта без укрытия, когда семена сеют сразу в землю, важно дождаться окончания утренних заморозков - обычно это период после 10 июня.

Благоприятные дни по Лунному календарю 2026 года

Для теплицы:

  • Апрель: 1, 3-5, 14-15, 19, 22-23, 29-30;
  • Май: 2, 11-12, 19-20, 26-30;
  • Июнь: 7-9, 12-13, 17, 22-26.

Для открытого грунта:

  • Май: 11-12, 19-20, 26-30;
  • Июнь: 7-9, 12-13, 17, 22-26.

Неблагоприятные дни (новолуние и полнолуние): 2 и 17 апреля, 1, 16, 31 мая, 15 и 30 июня. В эти дни лучше ничего не сажать.

Ранее "Городовой" рассказал, как выгнать кротов с участка.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
