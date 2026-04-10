Когда сажать огурцы в 2026 году по Лунному календарю — благоприятные даты и советы для рекордного урожая

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай свежих хрустящих огурцов. Но, как известно, не только сорта и уход, но и правильно выбранное время для посева играет огромную роль.
Многие ориентируются на Лунный календарь, другие смотрят на погоду и народные приметы. Однако в первую очередь стоит решить, где именно вы будете выращивать огурцы, сообщает опытный садовод, автор блог "С грядки - к столу".
Когда сажать огурцы в 2026 году
Можно сеять семена сразу в открытый грунт или сначала вырастить рассаду, чтобы получить урожай на пару недель раньше. Для теплицы рассаду рекомендуют сеять с 20 апреля, а пересаживать - во второй половине мая.
Если вы планируете выращивать огурцы в открытом грунте под пленкой, семена на рассаду лучше сеять с 1 по 10 мая, а готовую рассаду высаживать на грядки с 1 июня.
Для открытого грунта без укрытия, когда семена сеют сразу в землю, важно дождаться окончания утренних заморозков - обычно это период после 10 июня.
Благоприятные дни по Лунному календарю 2026 года
Для теплицы:
- Апрель: 1, 3-5, 14-15, 19, 22-23, 29-30;
- Май: 2, 11-12, 19-20, 26-30;
- Июнь: 7-9, 12-13, 17, 22-26.
Для открытого грунта:
- Май: 11-12, 19-20, 26-30;
- Июнь: 7-9, 12-13, 17, 22-26.
Неблагоприятные дни (новолуние и полнолуние): 2 и 17 апреля, 1, 16, 31 мая, 15 и 30 июня. В эти дни лучше ничего не сажать.
