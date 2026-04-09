Как выгнать кротов с участка: 2 дешевых трюка – и подземные вредители забудут дорогу к вашим грядкам

Гуманный способ избавиться от кротов с участка

Кроты выглядят милыми пушистыми зверьками только на картинках, а для дачников эти "соседи" становятся настоящей проблемой. Многие винят их в испорченной моркови или картошке, но на самом деле корнеплоды грызут другие зубастые вредители, например, полевки.

Кроты тоже вредят огороду, но косвенно. Во-первых, они питаются дождевыми червями, которые рыхлят землю. Если червей нет, почва становится бедной.

Во-вторых, бесконечные норы и земляные холмики делают огород некрасивым. В-третьих, кроты могут случайно подкопать корни растений, из-за чего часть урожая погибнет.

Как выгнать кротов

Избавиться от незваных гостей можно гуманно и сделать так, чтобы они сами ушли. Существуют два простых способа, которые действительно работают.

Неприятные запахи

Кроты терпеть не могут резкие "вонючки". Если найдена свежая норка, закопайте в нее тряпку, смоченную нашатырем или керосином. Животные сразу же покинут такое место.

Громкие звуки

Кроты боятся шума и вибрации, поэтому на огороде можно установить отпугиватели. Возьмите металлический прут и глубоко воткните его в землю. Сверху наденьте пустую пластиковую бутылку горлышком вниз и сделайте в ней боковые "дверцы", чтобы она крутилась на ветру и создавала шум.

"Вот такими двумя наипростейшими, бесплатными и гуманными способами мне удалось прогнать кротов с участка", - заключила автор блога "Садоеж".

