На каком острове расположена Новая Голландия?

Новая Голландия — искусственный остров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, расположенный в дельте Невы. Он ограничен рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Площадь острова составляет 7,8 га.

История возникновения

Остров появился в 1719 году, когда между Невой и Мойкой для нужд судостроителей прорыли два канала — Крюков и Адмиралтейский. По легенде, название «Новая Голландия» придумал Пётр I, который любил здесь отдыхать. Изначально «Голландией» в Санкт-Петербурге называли место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса, хранимого по голландскому способу — вертикально на торцах. После прорытия каналов склады перенесли на образовавшийся остров, который и получил название «Новая Голландия».

Изначально остров служил практическим целям: здесь хранили корабельный лес и к 1721 году появился первый российский военный порт. Позже временные деревянные постройки заменили на каменные, и возник большой комплекс в стиле классицизма. К XIX веку на острове возвели военно-морскую тюрьму — трёхэтажное кольцевое здание, прозванное «Бутылкой» из-за круглого двора. По легенде, отсюда и произошло выражение «не лезь в бутылку» (то есть «не нарывайся на неприятности»).

В советское время Новая Голландия была недоступна для посетителей, а бывшие склады и тюрьма постепенно ветшали. Только в начале XXI века выдвинули проект реконструкции, и в 2011 году остров открыли для посещений.

Современное состояние

Сегодня Новая Голландия — это культурный парк и креативный кластер, где сочетаются сохранившийся промышленный архитектурный ансамбль XVIII–XIX веков и современные инсталляции. Здесь открыты магазины, кафе и выставки, проводятся концерты, лекции и киносеансы под открытым небом.

Среди достопримечательностей — здание «Бутылки», отреставрированное и превращённое в пространство с ресторанами, магазинами и спортзалами. Также стоит обратить внимание на «Дом коменданта» — особняк у берега Адмиралтейского канала, где сейчас расположена частная начальная школа.

Для детей на острове есть площадка «Фрегат» — большой каркас корабля, а также детская игровая площадка. Между детской площадкой и «Кузней» располагается травяной сад с злаками и многоцветниками со всего мира.

Летом на территории острова появляется пляж «Ковш» с шезлонгами — имитация морского курорта, где можно загорать и отдыхать под зонтиками. Зимой здесь заливают большой каток с пунктом проката, раздевалками и камерой хранения.

Интересные факты

В 1763 году началась комплексная реконструкция острова с заменой всех построек на каменные. В основу нового складского комплекса был положен проект С. И. Чевакинского, который предложил сушить лес не в штабелях, а в вертикальном положении, как издавна делали в Голландии. Это позволило увеличить вместимость складских помещений и избежать гниения дерева.

В ходе реконструкции в 2006 году были снесены многочисленные здания, не являвшиеся памятниками архитектуры. Это вызвало споры, так как некоторые из них представляли исторический интерес: например, Крыловский опытовый бассейн, лаборатория, в которой работал Дмитрий Менделеев, и радиостанция, сыгравшая важную роль в информационной войне 1917 года.

В 2014 году на острове реализовали проект тематической детской площадки в виде строящегося корпуса старинного корабля на верфи. Площадка выполнена в форме корпуса фрегата 24-пушечного ранга «Пётр и Павел» практически в натуральную величину (в масштабе 80%): 26 метров в длину и шесть метров в высоту.

